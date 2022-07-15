Тагильский weekend топ-7: День металлурга, велофестиваль и променады по городу 

О том, чем заняться с 15 по 17 июля

Жаркая рабочая неделя далась многим непросто, ведь летом так хочется отдыхать, а не сидеть в офисе. Поэтому готовимся навёрстывать упущенные знойные деньки в эти выходные! Нас ждут шикарная погода, мастер-классы на свежем воздухе, громкий концерт в честь Дня металлурга и многое другое. Обо всём по порядку в нашей традиционной пятничной подборке.

День металлурга и фестиваль «Наши в городе» (12+)

16 июля с 10:00 до 23:00

в парке Бондина и за КДК «Современник»

В День металлурга в Нижнем Тагиле пройдёт большой городской праздник. Он начнётся в 10:00 с детской программы в парке им А.П. Бондина. Ребят ждут конкурс талантов, игры, мастер-классы по гончарному делу, росписи подносов, флористике и созданию берестяных изделий. С 14:00 до 22:30 за «Современником» пройдёт рок-концерт. В списке хедлайнеров «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, «Нейромонах Феофан», «25/17», «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со» и Гарик Сукачёв. Завершится праздник в 23:00 салютом над Тагильским прудом.

«Этнопроменад» (6+)

16 июля в 14:00

в парке музея «Демидовская дача»

Фольклорный ансамбль «Соловейко» представит яркую летнюю этнопрограмму с игровыми, хороводными и лирическими песнями, старинными играми и парными плясками на открытом воздухе в одном из самых живописных уголков Нижнего Тагила.

Лекция «Горнозаводская цивилизация» (12+)

16 июля в 16:00

в Арт-резиденции в Черноисточинске

Продюсер проекта «Постичь Россию» Алексей Никонов прочтёт увлекательную лекцию о кержаках, заводах и узкоколейке.

Велопраздник «Артамонов-фест» (12+)

17 июля

На Тагильской лагуне-2

Новый фестиваль в честь создателя первого велосипеда, тагильского механика Ефима Артамонова. На набережной за ГДДЮТ гостей ждут концерт кавер-группы «КонтраБанда», велосоревнования, пленэр «Первый велосипед Артамонова» и ярмарка мастеров.

«Коллективная выставка *1» (12+)

Все выходные

в креативном кластере Samoro.doc

Коллективная выставка молодых тагильских художников, прошедших курс современного искусства в рамках проекта для подростков «Точка опоры».



Пешеходные туры по городу (6+)

16 и 17 июля с 11:00

на объектах музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Музейщики приглашают на пешеходные туры, экскурсии, мастер-классы, игровые программы, чаепития и хороводы в эти выходные. Выбирайте понравившийся вам маршрут, регистрируйтесь и приходите проводить время интересно всей семьёй.

Соревнования по конному спорту (6+)

16 и 17 июля

КСК «Уралец»

В честь Дня металлурга в конно-спортивном комплексе «Уралец» на Гальянке пройдут соревнования по манежной езде и конкуру. В первый день будут состязаться маленькие наездки, во второй — взрослые.