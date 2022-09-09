Тагильский weekend топ-7: «Демидов-фест», фестиваль кино и выставка о Балканах

О том, чем заняться с 9 по 11 сентября

Можно ли Нижний Тагил назвать культурной столицей Урала? Безусловно, да, ведь каждые выходные в нашем городе можно найти много интересных культурных ивентов на любой вкус. Вот и в этот уик-энд в Черноисточинске пройдёт большой арт-фестиваль «Демидов-фест» с главным гостем мероприятия — писателем Алексеем Ивановым, в креативных пространствах и музеях можно будет увидеть новые выставки. Для любителей живой музыки и кино интересные события также найдутся. Обо всём читайте в нашей пятничной подборке!

Арт-фестиваль «Демидов-фест» (6+)

10 сентября с 12:00 до 19:00

в Черноисточинске

Гостей «АртРезиденции» ждёт интересная программа с выставками, лекциями и концертами. Почётным гостем фестиваля станет известный российский писатель Алексей Иванов, который презентует свои новые книги. В этот раз событие проходит в стиле стимпанк, гостей ждут в соответствующих нарядах.

Книжная выставка «Город с башней на горе» (6+)

с 1 сентября

в краеведческой библиотеке

В экспозиции выставки представлены более 50 книг XVIII–XXI веков из фонда краеведческой библиотеки. По ним можно проследить весь путь города — от заводского посёлка до крупнейшего промышленного центра страны.

Экскурсия «Вокруг Базарной площади» (12+)

10 сентября в 14:00

старт от историко-краеведческого музея

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан и гостей города на прогулочную экскурсию по центральной части Нижнего Тагила. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (909) 017-16-63.

Открытие выставки «Балканский плен» (16+)

9 сентября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Российский фотограф Игорь Яковлев представит тагильчанам серию фотографий с видами балканских стран, в которых каждый найдёт для себя особое очарование. Море и пляжи, горы, каньоны и озёра, старинные города и православные святыни можно будет увидеть на снимках автора.

Лекция к 210-летию со дня Бородинского сражения (12+)

10 сентября в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей познакомит посетителей с произведениями, посвящёнными Отечественной войне 1812 года, которые экспонируются в Зале русского искусства. Лекцию проведёт старший научный сотрудник музея кандидат исторических наук Елена Устинова.

Полуфинал открытого фестиваля фильмов «Демидофф» (12+)

9 и 10 сентября в 11:30

в кинотеатре «Красногвардеец»

Фестиваль «Демидофф», организованный тагильской телекомпанией «Телекон», пройдёт в большом зале кинотеатра «Красногвардеец». Вход для всех зрителей свободный. В программе — 45 работ полуфиналистов из 25 городов России. По итогам фестивальных дней в Нижнем Тагиле определятся победители, которые встретятся в Санкт-Петербурге в ноябре этого года.

Концерт Саши Новгородовой и Кирилла Гачегова (18+)

9 сентября в 20:00

в баре «Гора»

В пятницу для гостей бара выступит самая романтичная музыкальная пара нашего города — Кирилл Гачегов и Саша Новгородова. Ребята исполнят как уже полюбившиеся публике, так и новые кавер-композиции.