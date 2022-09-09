Тагильский weekend топ-7: «Демидов-фест», фестиваль кино и выставка о Балканах

О том, чем заняться с 9 по 11 сентября
Можно ли Нижний Тагил назвать культурной столицей Урала? Безусловно, да, ведь каждые выходные в нашем городе можно найти много интересных культурных ивентов на любой вкус. Вот и в этот уик-энд в Черноисточинске пройдёт большой арт-фестиваль «Демидов-фест» с главным гостем мероприятия — писателем Алексеем Ивановым, в креативных пространствах и музеях можно будет увидеть новые выставки. Для любителей живой музыки и кино интересные события также найдутся. Обо всём читайте в нашей пятничной подборке!
Арт-фестиваль «Демидов-фест» (6+)
10 сентября с 12:00 до 19:00
в Черноисточинске
Гостей «АртРезиденции» ждёт интересная программа с выставками, лекциями и концертами. Почётным гостем фестиваля станет известный российский писатель Алексей Иванов, который презентует свои новые книги. В этот раз событие проходит в стиле стимпанк, гостей ждут в соответствующих нарядах.
Книжная выставка «Город с башней на горе» (6+)
с 1 сентября
в краеведческой библиотеке
В экспозиции выставки представлены более 50 книг XVIII–XXI веков из фонда краеведческой библиотеки. По ним можно проследить весь путь города — от заводского посёлка до крупнейшего промышленного центра страны.
Экскурсия «Вокруг Базарной площади» (12+)
10 сентября в 14:00
старт от историко-краеведческого музея
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан и гостей города на прогулочную экскурсию по центральной части Нижнего Тагила. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (909) 017-16-63.
Открытие выставки «Балканский плен» (16+)
9 сентября в 18:00
в креативном кластере Samoro.doc
Российский фотограф Игорь Яковлев представит тагильчанам серию фотографий с видами балканских стран, в которых каждый найдёт для себя особое очарование. Море и пляжи, горы, каньоны и озёра, старинные города и православные святыни можно будет увидеть на снимках автора.
Лекция к 210-летию со дня Бородинского сражения (12+)
10 сентября в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Музей познакомит посетителей с произведениями, посвящёнными Отечественной войне 1812 года, которые экспонируются в Зале русского искусства. Лекцию проведёт старший научный сотрудник музея кандидат исторических наук Елена Устинова.
Полуфинал открытого фестиваля фильмов «Демидофф» (12+)
9 и 10 сентября в 11:30
в кинотеатре «Красногвардеец»
Фестиваль «Демидофф», организованный тагильской телекомпанией «Телекон», пройдёт в большом зале кинотеатра «Красногвардеец». Вход для всех зрителей свободный. В программе — 45 работ полуфиналистов из 25 городов России. По итогам фестивальных дней в Нижнем Тагиле определятся победители, которые встретятся в Санкт-Петербурге в ноябре этого года.
Концерт Саши Новгородовой и Кирилла Гачегова (18+)
9 сентября в 20:00
в баре «Гора»
В пятницу для гостей бара выступит самая романтичная музыкальная пара нашего города — Кирилл Гачегов и Саша Новгородова. Ребята исполнят как уже полюбившиеся публике, так и новые кавер-композиции.