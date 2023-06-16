Тагильский weekend топ-7: «Цареубийца», день рождения Петра Великого и много музыки

О том, чем заняться с 16 по 18 июня

Экватор первого летнего месяца подкрался незаметно и вместе с собой принёс много интересных культурных и спортивных мероприятий. Чтобы не потеряться в их многообразии и понять, где и когда в ближайший weekend можно получить самые яркие эмоции и интересные впечатления, читайте нашу подборку.

Показ фильма «Цареубийца» (12+)

16 июня в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Киноклуб «Искра» в очередной раз приглашает на просмотр старых кинолент. В этот раз на экране покажут фильм «Цареубийца» (12+) 1991 года. Это психологическая драма с элементами мистики режиссёра Карена Шахназарова. В центре сюжета — ночь расстрела Николая II и его семьи глазами пациента психиатрической больницы, который считает себя цареубийцей. Фильм вышел за несколько месяцев до распада СССР и вызывал горячие споры даже в кинозалах.

Выступление группы GREEB BAND (18+)

16 июня в 20:00

в баре «Гора»

Последнее выступление вокалистки Саши Новгородовой в составе группы GREEB BAND в дуэте с Катей Камаевой подарит приятные воспоминания и отличные эмоции в конце рабочей недели.

Футбол. Товарищеская встреча ФК «Уралец-ТС» (Нижний Тагил) и ФК «Жасмин» (Михайловск) (6+)

17 июня в 14:30

на стадионе «Уралвагонзавод» (Ильича, 2а)

Первая домашняя товарищеская встреча тагильской команды перед сезоном в профессиональной лиге ФНЛ-2. Вход свободный. Соперником «Уральца-ТС» станет одна из сильнейших команд Свердловской области.

Краеведческая беседа «Экспедиция по узкоколейке» с Евгением Старцевым (12+)

17 июня в 15:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Евгений Старцев — заведующий историко-техническим музеем «Дом Черепановых». На встрече в «Доме Окуджавы» Евгений расскажет о личном и музейном опыте исследований Урала и об экспедиции по Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге.

День рождения Петра I (6+)

17 июня с 12:00 до 16:00

на площадках музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

В честь дня рождения первого российского императора Петра Великого на площадках музея-заповедника пройдёт множество мероприятий, на которых участники смогут познакомиться с личностью Петра I поближе. Вас ожидают тематические игры, экскурсии, интерактивные зоны и многое другое. Ознакомиться со всем списком мероприятий можно по ссылке: https://museum-nt.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=6446.

Пешеходная экскурсия «Сундуки да бараночки» (12+)

18 июня в 13:00

Музейная площадь на Карла Маркса

Пешеходная экскурсия по старинной улице, которая сегодня носит имя Карла Маркса. Вы сможете узнать её историю, познакомитесь с купеческими династиями, товарами и услугами, которые предлагались в магазинах и лавках. Экскурсия начнётся от музейной площади, пройдёт по улице Карла Маркса до перекрёстка с Красноармейской, а возвращаться к музею предстоит через Комсомольский сквер и проспект Ленина. По предварительной записи.

Концерт ВИА «Семейный подряд» (12+)

18 июня в 17:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Вокально-инструментальный ансамбль «Семейный подряд» — уникальная рок-группа Нижнего Тагила, состоящая из членов одной семьи: мамы, папы, дочери и сына. Несмотря на то, что участники группы знакомы очень-очень давно, начали играть в одном коллективе они сравнительно недавно. Музыканты исполнят хиты известных исполнителей Creedence Clearwater Revival, The Beatles, ZZ Top, Nirvana и прочие композиции в стиле ритм-н-блюз и рок-н-ролл минувших лет.