Тагильский weekend топ-7: бардовский фестиваль, прогулка по набережной и кинолекторий

О том, чем заняться с 29 по 31 июля

Вот и подкрался последний месяц лета... В последние июльские выходные советуем не сидеть дома и отправляться на пешеходные экскурсии по городу, выставку исторического костюма, концерты и в кинолекторий. Подробнее обо всех мероприятиях читайте в нашей традиционной пятничной подборке.

Концерт The Travelling Orchestra (18+)

29 июля в 20:00

в баре «Гора»

Блюзовая команда из Екатеринбурга создаст своей музыкой уютную атмосферу.

Фестиваль бардовской песни в Антоновском (12+)

с 29 по 31 июля

в посёлке Антоновский

36-й городской фестиваль будет посвящён 300-летию Нижнего Тагила. На фестивале пройдут конкурсы бардовской песни, поэтические встречи. Своими выступлениями зрителей порадуют барды из Москвы и Санкт-Петербурга Михаил Башаков, Марат Фахртдинов и Владимир Городзейский.

Выставка «Уральская мода» (0+)

с 29 июля по 9 октября

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Свердловский областной краеведческий музей, один из крупнейших музеев на Урале, основанный в 1871 году, впервые представляет коллекцию женских нарядов конца XIX — начала XX века. Увидеть, как формировались модные тенденции на Урале, и узнать, что носили дамы 200 лет назад, можно на выставке.

Кинолекторий в «Самородке» (16+)

31 июля в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Зрителям покажут культовый голландский триллер Джорджа Слёйзера «Исчезновение» (16+) 1988 года. Кинолента занимает 25-е место в списке самых страшных фильмов за всю историю мирового кино по версии Entertainment Weekly. Кроме того, она отмечена призом Нидерландского кинофестиваля за лучший фильм, наградой Национального совета кинокритиков США, призом за режиссуру и главную мужскую роль на МКФ и призом Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана.

Экскурсия «Вдоль Тагильской набережной» (6+)

30 июля в 14:00

встреча у музея-заповедника

На пешеходной экскурсии тагильчанам и гостям города расскажут об исторических, архитектурных, мемориальных памятниках и достопримечательностях прошлого и настоящего Нижнего Тагила. Маршрут пройдёт от краеведческого музея на проспекте Ленина до музея «Демидовская дача».

День дружбы (0+)

30 июля с 14:00 до 21:00

в этнопарке «Ермаково городище»

В Международный день дружбы организаторы готовят много живой музыки. Гостей ждёт развлекательная программа для всей семьи с конкурсами и подарками. На сцене выступят джаз-фолк-коллективы из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Мастер-класс по 3D-моделированию (6+)

30 июля в 14:00

в компьютерной академии «Топ», Ломоносова, 2а

Если ребёнок играет в Minecraft, любит фантазировать и придумывать что-то новое, то на мастер-классе по 3D-моделированию ему точно не будет скучно. Занятие рассчитано на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Регистрация по ссылке.