Тагильский weekend топ-7: автобусный тур по городу, разговоры о Тиме Бёртоне, уютные посиделки в баре и путешествие на вершину горы Колпаки

О том, чем заняться с 10 по 12 марта

Чтобы интересно и с пользой провести предстоящие выходные, можно отправиться в поход на вершину горы Колпаки, посетить выставку талантливого тагильского живописца, поговорить о великом режиссёре страшилок, послушать живую музыку в баре или посмотреть милый мультфильм.

Выставка «Очарование старинного фарфора» (0+)

10 марта в 16:00

в музее «Демидовская дача»

Экспозиция представляет одну из самых красивых коллекций Нижнетагильского музея-заповедника, в которой хранится русский и западноевропейский фарфор XVIII–XIX веков (более 500 предметов). Авторы выставки — научные сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Дания Будаева и Анна Беззубец.

Открытие выставки произведений тагильского живописца и графика Геннадия Горелова «Миры художника» (0+)

10 марта в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения талантливого тагильского живописца Геннадия Горелова. Это первая персональная экспозиция художника, в которой собраны произведения из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, фонда Высокогорского горно-обогатительного комбината и частных собраний.

Концерт «Гора песен #23» (18+)

10 марта в 19:00

в баре «Гора»

Концерт «Гора песен» традиционно собирает артистов и музыкантов разных жанров. В этот раз здесь выступят Дмитрий Перов, Анастасия Зенкова, Георгий Ястребов, Николай Матвеев и другие талантливые исполнители.



Автобусный тур по Нижнему Тагилу (6+)

11 марта с 14:00 до 15:30

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Организаторы расскажут интересные факты о Нижнем Тагиле, покажут главные достопримечательности центральной части города, Выи и Красного Камня. Экскурсия проводится только по предварительной регистрации, а стоимость поездки зависит от количества туристов. Заявки принимаются по телефонам: +7 (909) 017-16-63 и +7 (909) 019-54-20.

Встреча в рамках лектория «Режиссёр-художник» «Тим Бёртон. Великий и ужасный» (6+)

11 марта в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В эту субботу состоится встреча, посвящённая творчеству и биографии великого режиссёра и художника Тима Бёртона. Особенная мистическая атмосфера его фильмов знакома кинолюбителям всех возрастов, ведь каждый наверняка смотрел бёртоновскую версию «Алисы в стране чудес». Вход на мероприятие возможен через оплату по Пушкинской карте. Организаторы просят сообщать об участии в группе музея.

Показ мультфильма «Величайший детектив-паук» (6+)

12 марта в 11:20

в кинотеатре «Красногвардеец»

Мультфильм погрузит в атмосферу вымышленного мира насекомых с его удивительными историями и поможет отвлечься от насущных дел и забот. Режиссёр картины — Хулио Сото Гурпиде («Подводная эра»). Международная премьера прошла 28 декабря 2022 года, фильм получил массу положительных отзывов, его выдвинули на испанскую национальную премию Goya.

Поход на гору Колпаки (Пермский край) (6+)

12 марта с 11:30 до 20:00

Туристический клуб «Азимут» на Космонавтов, 36

В это воскресенье инструкторы турклуба зовут любителей походов отправиться на гору Колпаки высотой 615 метров. Организаторы считают, что здесь обязательно стоит побывать. Добраться до нужной точки несложно, зимой там натоптана тропа. Нужно пройти метров 800 от дороги по тропинке на гору — и вы на месте. В ясный день с Колпаков открываются виды на хребет Басеги, гору Качканар. Записаться на мероприятие можно по телефону +7 (982) 662-36-07 или написав сообщение Светлане Коноваловой.