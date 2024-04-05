Тагильский weekend топ-6: Stand Up, футбольный матч, беседа о великом Рафаэле Санти, игры с аниматором и концерт гитарной музыки

О том, чем заняться с 5 по 7 апреля

Весна набирает обороты, внося в жизнь города всё большее разнообразие. Эти выходные гарантируют отличное настроение, много положительных эмоций и новых знаний. Чтобы узнать, где можно отдохнуть от рабочих будней и получить заряд позитива, читайте нашу традиционную пятничную подборку.

Stand Up (18+)

5 апреля в 19:00

в креативном кластере Samoro.doc

Организаторы обещают, что на площадке соберутся реальные звёзды юмора, готовые растопить сердца зрителей и заставить рыдать от смеха.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» и ФК «Горняк-ЕВРАЗ» (6+)

6 апреля в 13:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В эту субботу тагильский «Уралец-ТС» сыграет с Качканарским футбольным клубом «Горняк-ЕВРАЗ». Вход свободный.

Беседа на тему «Образ Мадонны в творчестве Рафаэля Санти» (6+)

6 апреля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

6 апреля — день рождения гения эпохи Возрождения Рафаэля Санти. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств находится картина «Святое семейство» («Тагильская Мадонна»), приписываемая кисти великого художника. Работа была найдена в Нижнем Тагиле в 1924 году в одном из старинных домов и сегодня является художественным брендом города. Об этом произведении и других образах Мадонны в работах великого художника и пойдёт речь на встрече.

Концерт тагильского музыканта Дмитрия Перова (6+)

6 апреля с 18:00 до 19:00

на фуд-корте ТРЦ DEPO

Талантливый тагильский музыкант Дмитрий Перов поднимет настроение гостям торгово-развлекательного центра своей игрой на гитаре.

Игры с аниматором для детей (0+)

6 и 7 апреля с 16:00 до 18:00

ТРЦ DEPO

Каждые выходные аниматоры проводят бесплатные детские праздники в торгово-развлекательном центре. Всех маленьких гостей ждёт встреча с любимыми героями из сказок, мультфильмов и компьютерных игр, а также конкурсы и розыгрыши призов. Участие бесплатное.

Просмотр онлайн-трансляций хоккейных матчей (18+)

с 5 по 7 апреля

в гастропабе «Ленинград»

Организаторы приглашают посмотреть онлайн-трансляции матчей КХЛ 1/2 финала чемпионата России и поболеть за любимых спортсменов.