Тагильский weekend топ-6: спектакль-прогулка по городу, кулинарный мастер-класс для детей, открытие выставки «Автопортрет» и турнир по фигурному катанию

О том, чем заняться с 12 по 14 мая

В предстоящие выходные тагильчане и гости города смогут посетить открытый турнир по фигурному катанию на коньках «Хрустальный лёд» (6+) и принять участие в спектакле-променаде в наушниках. А также послушать сольный гитарный концерт, посмотреть сказку «Мальчиш-Кибальчиш», приготовить домашнюю пиццу или сходить на открытие дебютной выставки художника Андрея Городецкого «Автопортрет».

Турнир по фигурному катанию на коньках «Хрустальный лёд» (6+)

12 мая с 09:00

во Дворце ледового спорта имени Сотникова

В открытом городском турнире принимают участие 350 спортсменов из Нижнего Тагила, Лесного, Екатеринбурга, Красноуральска, Серова, Ревды, Режа, Кушвы, Кировграда, Полевского, Первоуральска, Верхней Пышмы и Верхней Салды.

Спектакль-прогулка «Променад Тагил» (6+)

13 мая в 11:00

Нижнетагильский театр кукол

Нижнетагильский театр кукол предлагает необычный спектакль в жанре прогулки. Фишка нового жанра — в сочетании аудиопьесы и путешествия по историческому центру города. Прогуливаясь по маршруту в наушниках и в сопровождении кураторов, зрители погружаются в сюжет и по-новому открывают смыслы знакомых и знаковых мест.

Просмотр и чтение сказки «Мальчиш-Кибальчиш» (6+)

13 мая в 15:00

во Дворце культуры имени И. В. Окунева

В читательском клубе дворца состоится чтение вслух «Сказки о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». После пройдёт мастер-класс, на котором участники смогут сделать свой собственный танк. В обмен на готовую поделку, посвящённую Дню Победы, можно получить сладкие подарки.

Сольный концерт Василия Безбородова (18+)

13 мая в 20:00

в баре «Гора»

Гости бара смогут услышать сольное выступление Василия Безбородова. В этот вечер прозвучат песни из русского рока, городского шансона и другие знакомые каждому хиты под аккомпанемент 12-струнной гитары.

Кулинарный мастер-класс для детей «Готовим домашнюю пиццу» (6+)

14 мая в 12:00

в отеле Demidov Plaza

Необычный мастер-класс для детей от шеф-повара, где юные кулинары смогут приготовить настоящую пиццу. Также участников ждёт интересный интерактив с аниматором и угощение в формате шведского стола.

Открытие дебютной выставки художника Андрея Городецкого «Автопортрет» (6+)

14 мая в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Отличная возможность для тагильчан и гостей города познакомиться не только с уникальным авторским стилем художника, но и с ним самим, поскольку Андрей Городецкий будет присутствовать на открытии выставки, сможет ответить на вопросы гостей и рассказать о своих работах.