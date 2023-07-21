Тагильский weekend топ-6: советские настолки, импровизационное шоу и выходной двухдневный тур по городу

О том, чем заняться с 21 по 23 июля

Вот и июль незаметно подходит к завершению, его предпоследние выходные обещают быть богатыми на интересные культурные мероприятия. Чтобы не потеряться в их многообразии и понять, где и когда в ближайший weekend можно получить самые яркие эмоции и интересные впечатления, читайте нашу подборку.

Вечер советских настольных игр (6+)

22 июля в 17:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Настольные игры — не только развлечение, но и повод пообщаться и потренировать свой ум. В советские времена настолки использовали ещё и как средство пропаганды и воспитания. На этом вечере сотрудники «Дома Окуджавы» покажут, какие игры есть в фондах культурного центра и какие хранятся в их семейных архивах. И конечно, дадут поиграть. Вход свободный.

Импровизационное шоу «Может поможет» (18+)

21 июля в 20:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В пятницу состоится второе импровизационное шоу «Может поможет». Это проект, который разрывает привычные шаблоны комедии. Здесь нет заранее подготовленных шуток и заученных диалогов. Вместо этого комики будут искать смешные ответы на самые волнующие вас вопросы! Вы можете сами поучаствовать в диалоге и подкинуть комикам свои идеи. Необходима предварительная регистрация.

Пешеходная экскурсия «На Лисью гору» (12+)

22 июля в 14:00

в историко-краеведческом музее, проспект Ленина, 1

Лисья гора — знаковое место для тагильчан. Триста лет назад она стала одним из факторов, определивших местонахождение плотины и железоделательного завода Демидовых, строительство которых создало современный ландшафт Нижнего Тагила. Совершив восхождение на Лисью гору, вы узнаете о её происхождении, секретах строительства плотины, полюбуетесь панорамой города, познакомитесь с историей и легендами Нижнего Тагила.

Беседа «Мода, вдохновлённая живописью» (12+)

22 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Коллаборация, интерпретация, цитирование, заимствование — язык, на котором мода и искусство могут свободно общаться и обмениваться идеями. Эти приёмы позволяют дизайнерам создавать предметы гардероба, достойные лучших музеев мира. Кутюрье смешивают два мира в разных пропорциях: кто-то использует работы художников в качестве вдохновения, кто-то повторяет их почти дословно. Коллекции, появившиеся в результате такого союза, как и сами произведения искусства, остаются актуальны на протяжении десятилетий. Об истории этой связи и пойдёт речь на встрече. Беседа состоится на выставке Анны Сергеенко и Татьяны Баданиной «От чёрного к белому».

Концерт кавер-команды «ТИХИЙ ШУМ» (18+)

22 июля в 20:00

в баре Гора

Кавер-команда «ТИХИЙ ШУМ» — это молодые, амбициозные музыканты, любящие своё дело. Группа играет стильный поп в акустических аранжировках, понятных широкому слушателю.

Выход в город «Туда и обратно» (0+)

22 и 23 июля

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Насыщенные выходные запланированы в музее-заповеднике. В течение двух дней тагильчан и гостей города ожидает выходной тур с пешеходными экскурсиями, интеллектуальными играми и чаепитием с розжигом настоящего самовара. Для участия необходима предварительная регистрация, а более подробно ознакомиться с программой мероприятий можно в официальной группе музея: https://vk.com/ntmzgu.