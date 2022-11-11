Тагильский weekend топ-6: смотрим мультфильмы Норштейна, рисуем пейзажи, слушаем рок-группу и оркестр народных инструментов

О том, чем заняться с 11 по 13 ноября

Предлагаем отложить все дела и расслабиться в эти выходные. Чтобы вам было легче определиться с тем, куда пойти, мы подготовили свежую подборку самых интересных событий, среди которых концерт рок-группы, выставка индонезийского фотохудожника и пиротехническое шоу.

Встреча «Одушевлённое чувство прекрасного. Юрий Норштейн» (0+)

12 ноября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В рамках лектория «Режиссёр-художник» в музее расскажут о живописных мультфильмах известного российского мультипликатора Юрия Норштейна. После беседы гости посетят мастер-класс, где в технике сухого валяния можно сделать персонажа одного из мультфильмов — ёжика.

Мастер-класс «Воображаемый пейзаж» (6+)

13 ноября в 13:00

в школе «Река»

На занятии в новой школе рисования «Река» под руководством Лены Беловой вы сможете создать свой пейзаж на холсте. Эта встреча подойдёт всем, кто любит рисовать и фантазировать. Записаться на мастер-класс можно в группе школа «Река» во «ВКонтакте».

Концерт рок-группы «Океания» (18+)

11 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Яркие ребята из рок-группы «Океания» сыграют вместе с певицей Екатериной Камаевой и создадут неповторимую атмосферу пятничного вечера.

Открытие фотовыставки «Кахайя» (12+)

12 ноября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

В фотопроекте автора Рафи Адитья из Индонезии представлены снимки, где важную роль играет свет.

Концерт «В русском стиле от классики до кино» (12+)

11 ноября в 18:30

в Нижнетагильской филармонии

Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии и ансамбль солистов «Хорус-квартет» представят программу, в которой вы услышите классику и шедевры советской оркестровой киномузыки.

Фестиваль «Шоу огня» (0+)

12 ноября в 18:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Гостей мероприятия ждёт пиротехническое и музыкальное шоу, а также анимационная программа для детей в формате этнодискотеки.