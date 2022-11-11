Тагильский weekend топ-6: смотрим мультфильмы Норштейна, рисуем пейзажи, слушаем рок-группу и оркестр народных инструментов

О том, чем заняться с 11 по 13 ноября
Предлагаем отложить все дела и расслабиться в эти выходные. Чтобы вам было легче определиться с тем, куда пойти, мы подготовили свежую подборку самых интересных событий, среди которых концерт рок-группы, выставка индонезийского фотохудожника и пиротехническое шоу.
Встреча «Одушевлённое чувство прекрасного. Юрий Норштейн» (0+)
12 ноября в 14:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
В рамках лектория «Режиссёр-художник» в музее расскажут о живописных мультфильмах известного российского мультипликатора Юрия Норштейна. После беседы гости посетят мастер-класс, где в технике сухого валяния можно сделать персонажа одного из мультфильмов — ёжика.
Мастер-класс «Воображаемый пейзаж» (6+)
13 ноября в 13:00
в школе «Река»
На занятии в новой школе рисования «Река» под руководством Лены Беловой вы сможете создать свой пейзаж на холсте. Эта встреча подойдёт всем, кто любит рисовать и фантазировать. Записаться на мастер-класс можно в группе школа «Река» во «ВКонтакте».
Концерт рок-группы «Океания» (18+)
11 ноября в 20:00
в баре «Гора»
Яркие ребята из рок-группы «Океания» сыграют вместе с певицей Екатериной Камаевой и создадут неповторимую атмосферу пятничного вечера.
Открытие фотовыставки «Кахайя» (12+)
12 ноября в 18:00
в креативном кластере Samoro.doc
В фотопроекте автора Рафи Адитья из Индонезии представлены снимки, где важную роль играет свет.
Концерт «В русском стиле от классики до кино» (12+)
11 ноября в 18:30
в Нижнетагильской филармонии
Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии и ансамбль солистов «Хорус-квартет» представят программу, в которой вы услышите классику и шедевры советской оркестровой киномузыки.
Фестиваль «Шоу огня» (0+)
12 ноября в 18:00
в этнопарке «Ермаково городище»
Гостей мероприятия ждёт пиротехническое и музыкальное шоу, а также анимационная программа для детей в формате этнодискотеки.