Тагильский weekend топ-6: шоу на открытии кубка «Тагильская сталь», девичник на фуд-корте, семейный праздник «Путешествие в сказку», мужские и женские DJ-сеты

О том, чем заняться 7 и 8 марта

Мужчины, помните, что подарки любимой женщине на 8 Марта — это не траты, а инвестиции. Ну а мы предлагаем вам мероприятия, которые подарят новые впечатления и наполнят выходные яркими, праздничными моментами. Выберите то, что вам по душе, и окунитесь в неповторимую атмосферу нашего города.

Занятие школы тренингов внутреннего развития (18+)

7 марта в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Приходите в «Самородок» тренировать когнитивные навыки и работать над дикцией. Занятия нового проекта режиссёра ДК им. Окунева, педагога по актёрскому мастерству Екатерины Чесноковой, проводятся в уникальном формате командной игры.

Мужские DJ-сеты (18+)

7 марта всю ночь

в баре «Гора»

В преддверии женского праздника стильные мужчины в пиджаках и рубашках раздадут очень мощный вайб! Красивая музыка, сильные эмоции!

Женские DJ-сеты (18+)

8 марта всю ночь

в баре «Гора»

Впервые за всю клубную историю города ночь отдана сразу 5 отличным девчонкам диджеям! Симбиоз и гармония двух школ, которые придадут неповторимое обаяние этой ночи.

Семейный праздник «Путешествие в сказку» (0+)

8 марта с 16:00

в ТРЦ «КИТ»

Большая развлекательная программа с любимыми персонажами, активные конкурсы, шоу мыльных пузырей, мастер-класс по изготовлению магнитов, розыгрыш подарков от партнёров.

Церемония открытия кубка по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина «Тагильская сталь» (6+)

8 марта в 18:00

на горе Долгой

Вас ждёт неповторимое яркое шоу с многочисленными активностями, развлечениями и сюрпризами. Шоу станет креативным и уникальным подарком для всех желающих в этот прекрасный весенний день.

Девичник на фудкорте (18+)

8 марта с 12:00

в ТРЦ «DEPO»

С 12 часов на сцене у фуд-корта пройдут мастер-классы, лекции и розыгрыши призов для прекрасных дам.