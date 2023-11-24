Тагильский weekend топ-6: просмотр фильма Тарковского «Иваново детство», проект «Гора песен», пеший поход, виниловая вечеринка и Stand Up 

О том, чем заняться с 24 по 26 ноября

В последнее воскресенье ноября в России отмечается замечательный праздник — День матери. Это хороший повод для того, чтобы сказать тёплые слова самому близкому и родному человеку, а также провести время вместе. Наша традиционная подборка поможет выбрать мероприятия по душе.

Просмотр фильма «Иваново детство» (12+)

24 ноября в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Первый полнометражный художественный фильм классика мирового кино Андрея Тарковского. Режиссёр снял военную драму «Иваново детство» (12+) по повести Владимира Богомолова «Иван» (6+), а авторами сценария, кроме Богомолова, стали Михаил Папава, Андрей Кончаловский и сам Тарковский. В центре кинокартины — ребёнок и война.

Проект «Гора песен» (18+)

24 ноября в 19:00

в баре «Гора»

В эту пятницу в баре соберётся тагильская музыкальная тусовка. Гости увидят большое количество артистов и услышат различные музыкальные жанры.

Пеший поход (12+)

25 ноября в 08:20

Железнодорожный вокзал

Клуб туристов «Азимут» приглашает в пеший поход выходного дня к Кырманским скалам. Протяжённость маршрута составит 12 километров. Предварительно необходимо записаться по телефону: 8 (952) 737-73-44, 8 (982) 644-55-19.

Виниловая вечеринка «И всё-таки она вертится!» (16+)

25 ноября в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Площадка «Виниловые джунгли» проекта «вМЕСТО. Распаковка», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов в Центральной городской библиотеке, проводит итоговое мероприятие для любителей музыки на грампластинках. Об увлечении музыкой на аналоговых носителях и своей коллекции расскажет Олег Савиных — один из участников клуба филофонистов Нижнего Тагила. Посетители познакомятся с приобретениями в музыкальном и книжном фондах библиотеки и смогут обменяться пластинками. Для желающих послушать любимые композиции будут доступны проигрыватели и наушники.

Программа «Пусть всегда будет мама!» (6+)

26 ноября в 11:45

в кинотеатре «Красногвардеец»

Кинотеатр приглашает детей и родителей на конкурсно-игровую программу «Пусть всегда будет мама!» и просмотр нового мультфильма.

Stand Up (18+)

26 ноября в 19:00

в комфорт-холле Loft

Тагильские комики представят свою программу на новой площадке. Организаторы приглашают тагильчан провести время с кайфом и насладиться провинциальной Stand Up комедией.