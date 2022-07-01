Тагильский weekend топ-6: прогулки на воде, экскурсии по городу и «Чайные бега»  

О том, чем заняться с 1 по 3 июля
Первые выходные июля обещают запомниться долгожданной жарой и классными ивентами. Собрали для вас самое интересное в традиционном пятничном обзоре.
Благотворительный забег «Чайные бега» (6+)
1 июля в 18:00
в парке «Народный»
Традиционный благотворительный забег фонда «Живи, малыш» соберёт всех неравнодушных любителей бега. Гостей ждут разминка вместе с профессионалами студии воздушной атлетики, чай и подарочные сертификаты в пиццерию.
Джаз, соул и блюз (18+)
1 июля в 20:00
в баре «Гора»
Приходите проникнуться чарующим бархатным тембром тагильской певицы Maruny и виртуозной игрой саксофониста Тимофея Петрова в конце рабочего дня. Ребята обещают погрузить гостей в чувственный мир соула и блюза.
Прогулки на сапах (6+)
2 июля с 12:30 до 18:30
в посёлке Висим
Эта прогулка точно запомнится надолго, ведь помимо катания на сап-досках гости насладятся живописными видами уральской природы и посетят фестиваль-конкурс народного творчества в посёлке Висим.
Открытие выставки «Бессознательная рефлексия» (12+)
2 июля в 18:00
в креативном арт-кластере Samoro.doc
Гостей ждёт знакомство с автором Екатериной Калямшиной из Екатеринбурга. Свои переживания, действия, чувства, реакции и самоанализ девушка фиксирует в фотографиях.
Открытые экскурсии по Нижнему Тагилу (0+)
2 июля в 11:00, 12:00 и 3 июля в 13:00
в центре города и на Тагилстрое
В семи городах Свердловской области в первые выходные июля состоятся бесплатные экскурсии выпускников «Школы авторских маршрутов». В Нижнем Тагиле в эти выходные пройдут три увлекательные прогулки. Для участия нужно зарегистрироваться на интересующую экскурсию.
Межрегиональные соревнования по футболу (0+)
2 июля в 17:00
на стадионе «Уралвагонзавод»
Матч пройдёт в рамках межрегионального этапа Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин «III дивизион». Футбольный клуб «Уралец-ТС» примет в гостях ФК «Витязь-ГТУ» из Уфы.