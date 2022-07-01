Тагильский weekend топ-6: прогулки на воде, экскурсии по городу и «Чайные бега»  

О том, чем заняться с 1 по 3 июля

Первые выходные июля обещают запомниться долгожданной жарой и классными ивентами. Собрали для вас самое интересное в традиционном пятничном обзоре.

Благотворительный забег «Чайные бега» (6+)

1 июля в 18:00

в парке «Народный»

Традиционный благотворительный забег фонда «Живи, малыш» соберёт всех неравнодушных любителей бега. Гостей ждут разминка вместе с профессионалами студии воздушной атлетики, чай и подарочные сертификаты в пиццерию.

Джаз, соул и блюз (18+)

1 июля в 20:00

в баре «Гора»

Приходите проникнуться чарующим бархатным тембром тагильской певицы Maruny и виртуозной игрой саксофониста Тимофея Петрова в конце рабочего дня. Ребята обещают погрузить гостей в чувственный мир соула и блюза.

Прогулки на сапах (6+)

2 июля с 12:30 до 18:30

в посёлке Висим

Эта прогулка точно запомнится надолго, ведь помимо катания на сап-досках гости насладятся живописными видами уральской природы и посетят фестиваль-конкурс народного творчества в посёлке Висим.

Открытие выставки «Бессознательная рефлексия» (12+)

2 июля в 18:00

в креативном арт-кластере Samoro.doc

Гостей ждёт знакомство с автором Екатериной Калямшиной из Екатеринбурга. Свои переживания, действия, чувства, реакции и самоанализ девушка фиксирует в фотографиях.

Открытые экскурсии по Нижнему Тагилу (0+)

2 июля в 11:00, 12:00 и 3 июля в 13:00

в центре города и на Тагилстрое

В семи городах Свердловской области в первые выходные июля состоятся бесплатные экскурсии выпускников «Школы авторских маршрутов». В Нижнем Тагиле в эти выходные пройдут три увлекательные прогулки. Для участия нужно зарегистрироваться на интересующую экскурсию.

Межрегиональные соревнования по футболу (0+)

2 июля в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавод»

Матч пройдёт в рамках межрегионального этапа Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин «III дивизион». Футбольный клуб «Уралец-ТС» примет в гостях ФК «Витязь-ГТУ» из Уфы.