Тагильский weekend топ-6: послушать органную музыку, посмеяться на Stand Up и посетить fashion-показы

О том, чем заняться с 25 по 27 ноября

В эти выходные у тагильчан и гостей города есть редкая возможность насладиться органной музыкой, посмеяться от души на Stand Up, поговорить о моде и стиле, а также подготовить подарок самому близкому и родному человеку — маме.

Концерт «Мировые звёзды в Нижнем Тагиле» (12+)

25 ноября в 17:30 и 18:30

в Нижнетагильской филармонии

Перед концертом состоится лекция музыковеда Елены Цыпушкиной «Симфония: истоки и магия». После лекции зритель встретится с шедеврами мировой классики. В исполнении оркестра «Демидов-камерата» под управлением Ильи Дербилова прозвучат Увертюра к опере Così fan tutte («Так поступают все») Моцарта, Симфония № 33 Гайдна и грандиозная Третья симфония Бетховена.

Мастер-класс «Кукла на счастье» (6+)

26 ноября в 13:00

в выставочных залах музея-заповедника

Приходите узнать о традиционной русской кукле-закрутке, о том, когда она появилась и из каких материалов ее делали. Рассказ вы услышите из уст мастерицы Ольги Бастриковой, хранителя музейной коллекции «Ткани». У вас будет возможность самим изготовить куклу-закрутку «Счастье» ко Дню матери и подарить её самому родному и близкому человеку — любимой маме.

Игровая программа «Мамин день» (6+)

26 ноября в 14:00

в мемориально-литературном музее А. П. Бондина

На игровой программе «Мамин день» вам расскажут о Дне матери. Вы сможете принять участие в забавных играх и розыгрышах, посоревноваться в весёлых конкурсах и узнать о том, как подготовить творческое поздравление своим мамам.

Концерт «Путешествуя по Германии» (12+)

26 ноября в 17:00

в музее изобразительных искусств

Известные авторитеты в области органной музыки — немецкие композиторы — многому научились у своих более опытных коллег: итальянских и датских мастеров органа. И смело двинулись покорять новые вершины в этой области, самая грандиозная из которых носит имя Бах. Но и для немецкого органа наступают новые времена — у «короля музыкальных инструментов» оказалось романтичное сердце. Концерт приурочен к ежегодной акции «Всероссийский день органа».

Fashion-показ «Мода и стиль» (12+)

27 ноября в 14:00

в музее изобразительных искусств

На новой встрече в рамках фестиваля «Говорит Тагил» эксперты расскажут о моде и стиле. Посетителей также ждёт fashion-показ, советы и мастер-классы от специалистов в сфере красоты.

Концерт «Тагильский Stand Up» (18+)

27 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Посмотреть Stand Up вживую — это бесценно. Комики подготовили материал и готовы веселить тагильчан. Если вы хотите посмеяться от души, то вам непременно стоит посетить это мероприятие.