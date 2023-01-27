Тагильский weekend топ-6: посетить фолк-квартирник, поделиться творчеством и предложить своё видение будущего родного города 

О том, чем заняться с 27 по 29 января
В эти выходные каждый желающий сможет поделиться своим творчеством на вечеринке «Зимний вечер авторской песни» (18+), устроить тест-драйв настольных игр и посетить киноринг. А также научиться танцевать кадриль, попеть от души и просто отлично провести время на фолк-квартирнике.
Ленинградский дневник: беседа о мужестве (6+)
27 января в 11:00
в библиотеке № 9
27 января — День снятия блокады Ленинграда. Библиотека № 9 приглашает детей узнать больше о трагических страницах истории нашей страны и почтить память погибших. Дети должны помнить и знать подробности о случившемся, чтобы подобное не повторилось никогда.
Культурная суббота (6+)
С 11:00 до 18:00
в библиотеках города
В эту субботу в Центральной библиотеке пройдёт игровая сессия «День новичка» и литературная встреча для семей с детьми «Семеро по лавкам». В библиотеках на Вагонке проведут последние новогодние мероприятия и мастер-классы, устроят тест-драйв настольных игр и пригласят на киноринг. В детской библиотеке на Карла Маркса мамам расскажут о новых книгах, а с малышами поиграют в сказку.
Рождественский фолк-квартирник (16+)
28 января в 16:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Квартирник — это то самое мероприятие, на котором можно поговорить, попеть и просто отлично провести время. А фолк-квартирник в креативном кластере научит ещё и танцевать кадриль.
«Зимний вечер авторской песни» (18+)
28 января в 16:00
в клубе «К2»
Клуб «К2» запускает пилотный проект, в котором каждый желающий сможет рассказать о себе и продемонстрировать своё творчество. Поэтическое слово, звучащее под аккомпанемент гитары, роднит и сближает автора с аудиторией, помогает вникнуть в смысл песни, понять и принять её.
Концерт «Большая сцена для юных музыкантов» (12+)
28 января в 17:00
в Нижнетагильской филармонии
Традиционный проект филармонии, где талантливые подростки-музыканты выйдут на одну сцену с симфоническим оркестром, показав себя в роли солистов: вокалистов, пианистов, струнников, духовиков, народников, ударников.
Круглый стол «О каком Нижнем Тагиле я мечтаю». (16+)
29 января в 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Если вы видите и знаете, что и как можно улучшить в жизни города, вам небезразлично будущее Нижнего Тагила, приходите рассказать об этом в кругу единомышленников.