Тагильский weekend топ-6: посетить фолк-квартирник, поделиться творчеством и предложить своё видение будущего родного города 

О том, чем заняться с 27 по 29 января

В эти выходные каждый желающий сможет поделиться своим творчеством на вечеринке «Зимний вечер авторской песни» (18+), устроить тест-драйв настольных игр и посетить киноринг. А также научиться танцевать кадриль, попеть от души и просто отлично провести время на фолк-квартирнике.

Ленинградский дневник: беседа о мужестве (6+)

27 января в 11:00

в библиотеке № 9

27 января — День снятия блокады Ленинграда. Библиотека № 9 приглашает детей узнать больше о трагических страницах истории нашей страны и почтить память погибших. Дети должны помнить и знать подробности о случившемся, чтобы подобное не повторилось никогда.

Культурная суббота (6+)

С 11:00 до 18:00

в библиотеках города

В эту субботу в Центральной библиотеке пройдёт игровая сессия «День новичка» и литературная встреча для семей с детьми «Семеро по лавкам». В библиотеках на Вагонке проведут последние новогодние мероприятия и мастер-классы, устроят тест-драйв настольных игр и пригласят на киноринг. В детской библиотеке на Карла Маркса мамам расскажут о новых книгах, а с малышами поиграют в сказку.

Рождественский фолк-квартирник (16+)

28 января в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Квартирник — это то самое мероприятие, на котором можно поговорить, попеть и просто отлично провести время. А фолк-квартирник в креативном кластере научит ещё и танцевать кадриль.

«Зимний вечер авторской песни» (18+)

28 января в 16:00

в клубе «К2»

Клуб «К2» запускает пилотный проект, в котором каждый желающий сможет рассказать о себе и продемонстрировать своё творчество. Поэтическое слово, звучащее под аккомпанемент гитары, роднит и сближает автора с аудиторией, помогает вникнуть в смысл песни, понять и принять её.

Концерт «Большая сцена для юных музыкантов» (12+)

28 января в 17:00

в Нижнетагильской филармонии

Традиционный проект филармонии, где талантливые подростки-музыканты выйдут на одну сцену с симфоническим оркестром, показав себя в роли солистов: вокалистов, пианистов, струнников, духовиков, народников, ударников.

Круглый стол «О каком Нижнем Тагиле я мечтаю». (16+)

29 января в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Если вы видите и знаете, что и как можно улучшить в жизни города, вам небезразлично будущее Нижнего Тагила, приходите рассказать об этом в кругу единомышленников.