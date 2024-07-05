Тагильский weekend топ-6: поэтический баттл, мультикультурный фестиваль, концерт сольной флейты, День семьи, любви и верности в музее-заповеднике и игры с аниматором 

О том, чем заняться с 5 по 7 июля
Жаркая рабочая неделя далась многим непросто, ведь летом больше хочется отдыхать. Но впереди вас ждут насыщенные выходные — танцы, живая музыка на свежем воздухе, мастер-классы и многое другое. Об этих и других интересных событиях предстоящего уик-энда читайте в нашей традиционной пятничной подборке.
Творческий вечер Ирины Самченко (18+)
5 июля в 20:00
в баре «Гора»
Ирина Самченко в свой день рождения проведёт большой творческий вечер с участием ведущего Михаила Виноградова, стендаперов Алекса Трубникова и Фёдора Аникина, гитариста Александра Зайцева, а также вокалиста Романа Брилёва и диджея Сергея Доронина.
Мультикультурный фестиваль «Весёлые холмы» (6+)
6 июля
в Арт-резиденции в посёлке Черноисточинск
В эту субботу можно весело провести время на неповторимой уральской тусовке «Весёлые холмы»/Funny Hills с деревенским шиком. На территории кластера будут работать несколько площадок, на которых каждый найдёт занятие по вкусу: лекции, мастер-классы, танцы, гадания, занятия йогой, балаганный театр, выставки художников, живая музыка и многое другое.
Концерт сольной флейты (0+)
6 июля с 18:00 до 19:00
в ТРЦ DEPO
В эту субботу на фудкорте торгового центра Анна Иванова сыграет на флейте.
День семьи, любви и верности в музее-заповеднике (6+)
6 и 7 июля
Музей-заповедник приглашает тагильчан отметить День семьи, любви и верности. Вас ждут тематические и пешеходные экскурсии, интерактивные мероприятия и мастер-классы. Этот праздник — замечательный повод провести время в кругу близких и любимых людей.
Игры с аниматором для детей (0+)
6 и 7 июля с 16:00 до 18:00
в ТРЦ DEPO
Каждые выходные аниматоры проводят бесплатные детские праздники в торгово-развлекательном центре. Маленьких гостей ждёт встреча с любимыми героями, конкурсы и розыгрыши призов.
Конкурс «Король поэтов» (18+)
7 июля в 18:30
в баре «Гора»
18 поэтов сразятся в битве конкурса «Король поэтов». Только 10 из них пройдут в сентябрьский финал, в котором будут бороться за главное поэтическое звание года. Конкурс проходит в рамках литературного проекта «Чтец с горы».