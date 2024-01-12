Тагильский weekend топ-6: отметить марийский Новый год, сделать северное сияние, узнать, как стать художником с нуля, и послушать дуэт саксофонисток

О том, чем заняться с 12 по 14 января

Праздничные каникулы прошли, но выходные после первой рабочей недели года никто не отменял. Наша традиционная пятничная подборка поможет вам интересно провести ближайший weekend и отметить Старый Новый год.

Фольклорные посиделки в марийском стиле «Шорыкйол — Новогодние святки» (16+)

13 января в 13:00

в библиотеке № 18 (Черноисточинское шоссе, 49а)

Вы думаете, что новогодние праздники закончились? А вот и нет! В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января марийцы, как и все остальные, сидят за праздничным столом, слушают бой курантов и загадывают желания. Однако их Новый год приходит позднее. Шорыкйол — большой праздник со своими обрядами и традициями. Приглашаем вас в библиотеку, чтобы вместе отметить Новый год по-марийски. Вход свободный.

Концерт кавер-группы из Екатеринбурга «СКАЗКИ Band» (18+)

13 января в 20:00

в баре «Гора»

В репертуаре коллектива кавер-версии хитов российской и зарубежной эстрады. Сами артисты говорят, что в их исполнении можно услышать неожиданные аранжировки известных песен.

Мастер-класс «Северное сияние в технике батик» (6+)

14 января в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4)

Искусство росписи на тканях набирает большую популярность в кругах творцов и рукодельниц. На встрече вы познакомитесь с историей техники и попробуете изобразить удивительное и загадочное природное явление — северное сияние. Количество мест ограничено, участие по предварительной записи.

Открытие выставки «Художник с нуля» (6+)

14 января с 14:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Из первых уст вы услышите интереснейшие истории о том, как провизор, логист, госслужащий, юрист, студент и врач раскрыли в себе творческую грань личности и стали сами писать картины. Здесь же вы сможете познакомиться с их творчеством и вдохновиться искусством, а также послушать концерт живой саксофонной музыки от шоу-дуэта GOLDEN. Вход свободный.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против ВК «Динамо-Метар» (0+)

14 января в 17:00

в «Металлург-Форуме»

В это воскресенье в рамках 16-го тура Pari Суперлиги Свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой «Динамо-Метар» из Челябинска. Вход свободный.

Мастер-класс по программированию в игре Minecraft (6+)

14 января с 13:00 до 18:00

в ТРЦ DEPO

Торгово-развлекательный центр DEPO приглашает детей и подростков на мастер-класс по программированию в любимой компьютерной игре Minecraft. Участие бесплатное.