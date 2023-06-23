Тагильский weekend топ-6: отмечаем День молодёжи, смотрим документальное кино о художниках, делаем ловца снов и участвуем в экологической акции

О том, чем заняться с 23 по 25 июня

Тополиный пух, жара, июнь… а нет, стоп-стоп — июль. В Нижнем Тагиле уже не осталось ни жары, ни пуха, да и июнь уже подходит к концу. А в том, как с интересом провести последние выходные первого месяца лета, поможет наша традиционная подборка лучших событий предстоящего уик-энда.

Показ документального фильма «Тонкой нитью» (12+)

23 июня в 18:00 и 24 июня в 16:30

в кинотеатре «Красногвардеец»

Документальная лента «Тонкой нитью» расскажет истории художников, дизайнеров одежды и кутюрье, живущих в России. В картине снялась художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина. Режиссёр фильма Софья Горленко — автор документальных работ «Атлантида Русского Севера» (12+) и «Сказки о маме» (16+).



Фото: кинотеатр «Красногвардеец»



День молодёжи в музее искусств (6+)

24 июня с 12:30 до 15:40

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В День молодёжи музейщики подготовили творческую программу с лекциями и мастер-классами. Гостей ждут тематические беседы «Бунтарство молодости в литературе, кино и изобразительном искусстве», «Сальвадор Дали и сюрреалистические решения в дизайне». Также будет представлен творческий проект «Рисую стихи, сочиняю», где тагильские поэты прочтут свои сочинения о лете и попробуют изобразить их на бумаге.

Акция «Жить экологично» (12+)

24 июня с 14:00 до 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В пространстве центра пройдут лекции, где расскажут об экологических привычках граждан СССР и об экологическом движении Нижнего Тагила. Партнёры события — зелёное пространство Oliva Plants и Центр семейной терапии и консультирования. Психолог Юлия Багина расскажет про экологичное общение. Завершится мероприятие мастер-классом по плетению авоськи. Также в этот день можно обменять книги или растения на свопе и сдать макулатуру, батарейки и пластиковые крышки.

День молодёжи на «Демидовской даче» (12+)

24 июня с 18:00 до 22:00

в музее «Демидовская дача»

Для гостей площадки в этот вечер подготовили мастер-классы по латине, каллиграфии и рисунку. Музыкальную атмосферу создадут диджеи Igor Dorin, Deme3us, Sali, прозвучит этническая музыка в исполнении театра звука «Погружение».

Мастер-классы в Арт-резиденции (6+)

24 июня с 12:00 до 17:00

в креативном кластере в Черноисточинске

День солнцестояния, прошедший 21 июня, планируют отметить в Черноисточинске. Там для любителей традиций и творчества приготовили особенную программу. Мастер-классы по изготовлению керамического ловца снов от Елены Прошко, создание картины из гербария от Ксении Волчковой и ткачество травами вместе с Оксаной Кондюриной.

Прогулки на сапах (6+)

25 июня с 12:00 до 20:00

на Черноисточинском водохранилище

Команда SUP NT приглашает на заплывы на сапах в Черноисточинске. Инструкторы запланировали как свободный прокат досок, так и организованные заплывы. Для хорошего отдыха не понадобится никакого дополнительного инвентаря. Мероприятие платное, задать вопросы и записаться можно по телефону +7 (992) 026-66-82.