Тагильский weekend топ-6: отмечаем день чтения, слушаем много песен, смотрим бокс, учимся играть на гитаре, смеёмся на StandUp и покоряем «Лисью гору»

О том, чем заняться с 6 по 8 октября

Мастер-класс, концерт, комедийное искусство или бокс? Предстоящие выходные насыщены событиями, которые подойдут под разное настроение и интересы, а наша традиционная пятничная подборка поможет вам выбрать занятие по душе.

День чтения (6+)

6 октября

Центральная городская библиотека и её подразделения

Нижний Тагил присоединится к областной акции «День чтения», которая в этом году называется «С книгой на волне» и посвящена творчеству Владислава Крапивина. В Центральной городской библиотеке и её подразделениях запланировано два десятка встреч: знакомство с интересными людьми, литературные путешествия, мастер-классы, громкие чтения произведений Командора. О героях его книг, фантастических мирах и вечных ценностях с детьми и подростками будут говорить писатели, журналисты, педагоги, деятели искусства.

Проект «Гора песен» (18+)

6 октября в 19:00

Бар «Гора»

В эту пятницу проект «Гора песен» приглашает всех любителей живой музыки. В атмосферном баре соберётся тагильская музыкальная тусовка, гости увидят большое количество артистов и услышат различные музыкальные жанры.

Чемпионат и первенство города по боксу (6+)

6-8 октября

ФОК «Президентский»

В Нижнем Тагиле состоится чемпионат и первенство города по боксу памяти А. В. Соловьёва. Соревнования будут проходить три дня.

Мастер-класс по игре на гитаре (6+)

7 октября в 14:00

Культурный центр Дом Окуджавы

В культурном центре состоится мастер-класс по игре на струнных инструментах для всех желающих от 7 до 17 лет. Музыканты познакомят с историей инструментов, расскажут про основные приёмы игры, покажут первые аккорды и виды аккомпанемента. Организаторы отмечают, что инструменты для участников будут предоставлены, опыт не важен, участие бесплатное.

Пешеходная экскурсия «На Лисью гору» (12+)

7 октября в 14:00

Старт от здания Нижнетагильского историко-краеведческого музея

Лисья гора — достопримечательность и визитная карточка Нижнего Тагила. Совершив восхождение на самую вершину, вы узнаете историю происхождение горы, строительства плотины Демидовского завода, Лисьегорской башни, а также сможете полюбоваться великолепной панорамой города. Завершится экскурсия у Лисьегорской башни, где находится музей, который тоже можно посетить.

StandUp (18+)

8 октября в 19:00

Бар «Гора»

Тагильчан ждёт знакомство с комиками из Екатеринбурга. Ребята приготовили смешной материал, поэтому отличное настроение и море улыбок гарантированы.