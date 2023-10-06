Тагильский weekend топ-6: отмечаем день чтения, слушаем много песен, смотрим бокс, учимся играть на гитаре, смеёмся на StandUp и покоряем «Лисью гору»

О том, чем заняться с 6 по 8 октября
Мастер-класс, концерт, комедийное искусство или бокс? Предстоящие выходные насыщены событиями, которые подойдут под разное настроение и интересы, а наша традиционная пятничная подборка поможет вам выбрать занятие по душе.
День чтения (6+)
6 октября
Центральная городская библиотека и её подразделения
Нижний Тагил присоединится к областной акции «День чтения», которая в этом году называется «С книгой на волне» и посвящена творчеству Владислава Крапивина. В Центральной городской библиотеке и её подразделениях запланировано два десятка встреч: знакомство с интересными людьми, литературные путешествия, мастер-классы, громкие чтения произведений Командора. О героях его книг, фантастических мирах и вечных ценностях с детьми и подростками будут говорить писатели, журналисты, педагоги, деятели искусства.
Проект «Гора песен» (18+)
6 октября в 19:00
Бар «Гора»
В эту пятницу проект «Гора песен» приглашает всех любителей живой музыки. В атмосферном баре соберётся тагильская музыкальная тусовка, гости увидят большое количество артистов и услышат различные музыкальные жанры.
Чемпионат и первенство города по боксу (6+)
6-8 октября
ФОК «Президентский»
В Нижнем Тагиле состоится чемпионат и первенство города по боксу памяти А. В. Соловьёва. Соревнования будут проходить три дня.
Мастер-класс по игре на гитаре (6+)
7 октября в 14:00
Культурный центр Дом Окуджавы
В культурном центре состоится мастер-класс по игре на струнных инструментах для всех желающих от 7 до 17 лет. Музыканты познакомят с историей инструментов, расскажут про основные приёмы игры, покажут первые аккорды и виды аккомпанемента. Организаторы отмечают, что инструменты для участников будут предоставлены, опыт не важен, участие бесплатное.
Пешеходная экскурсия «На Лисью гору» (12+)
7 октября в 14:00
Старт от здания Нижнетагильского историко-краеведческого музея
Лисья гора — достопримечательность и визитная карточка Нижнего Тагила. Совершив восхождение на самую вершину, вы узнаете историю происхождение горы, строительства плотины Демидовского завода, Лисьегорской башни, а также сможете полюбоваться великолепной панорамой города. Завершится экскурсия у Лисьегорской башни, где находится музей, который тоже можно посетить.
StandUp (18+)
8 октября в 19:00
Бар «Гора»
Тагильчан ждёт знакомство с комиками из Екатеринбурга. Ребята приготовили смешной материал, поэтому отличное настроение и море улыбок гарантированы.