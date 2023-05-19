Тагильский weekend топ-6: «Ночь музеев», показ легендарного фильма «Летят журавли», народный фестиваль и много музыки

О том, чем заняться с 19 по 21 мая

В предпоследнюю субботу мая пройдёт всероссийская акция «Ночь музеев», которая задаст тон всем выходным. Чтобы не потеряться в многообразии мероприятий и понять, где и когда в ближайший weekend можно получить самые яркие эмоции и интересные впечатления, читайте нашу подборку.

Показ фильма «Летят журавли» (12+)

19 мая в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Фильм «Летят журавли» (12+) — классика советского кинематографа, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля. В центре сюжета история любви героев. Их драматические отношения развиваются на фоне событий Великой Отечественной войны. Люди сталкиваются с бесчеловечным адом, но мир и любовь к жизни побеждают вопреки всему.

VII областной народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» (0+)

20 мая в 13:00

в парке «Народный»

Концертная программа покажет культуру русских, татар, азербайджанцев, немцев и башкир. Также на фестивале можно получить представление о национальных традициях индусов, китайцев, турков и арабов. Будут работать развлекательные площадки и «Улица мастеров». Гвоздём программы станет выступление фолк-группы «Солнцеворот» из Екатеринбурга.

«Ночь музеев» на тему «Торг уместен» (0+)

20 мая с 14:00 до 00:00

на всех площадках музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

На всех 13 площадках музея-заповедника в «Ночь музеев» вас ожидают мастер-классы, театрализации, лекции, квесты, пешеходные экскурсии и музыкальные концерты. Хотите сделать свой макет замка на мастер-классе? Или поиграть в салонные игры XIX века? Тогда самый лучший вариант — провести эту ночь на одной из площадок музея.

«Ночь музеев» в «Красногвардейце» (12+)

20 мая с 14:00 до 18:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

В 14:00 в малом зале кинотеатра зрителей ждёт лекция «История кино». Её прочитает Виталий Скорев, член Гильдии неигрового кино и телевидения. В 18:00 для гостей «Ночи музеев» начнутся показы документальных фильмов о художниках от режиссёра Ольги Лаптевой. В подборке три киноработы: «Железная ирония» (6+), «Шесть дней» (12+), «Четыре стихии. Московские истории» (16+).

«Ночь музеев» в музее изобразительных искусств (0+)

20 мая с 14:00 до 22:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей составил насыщенную и разнообразную программу мероприятий. Для посетителей подготовили открытие новых выставок, различные мастер-классы, музыкальные выступления, лекции и викторины. Масляная пастель, вышивка по металлу, творческий вечер и многое другое...

Индустриальная «Ночь музеев» в «Самородке» (6+)

20 мая с 18:00 до 00:00

в креативном кластере SAMORO.doc

На мероприятии вас ждут выставки, кинопоказы, знакомства с интересными людьми. Перед гостями выступят фолк-рок-группа «РАДОМИР», рок-группа VDREBEZGI, а также DJ. Если вы хотите увидеть современный и модный Тагил, то мероприятие в «Самородке» — это то, что вам нужно.