Тагильский weekend топ-6: «Ночь кино», выставка плёночной фотографии, ярмарка тагильских мастеров и поход на Медведь-Камень

О том, чем заняться с 23 по 25 августа

После августа нужен ещё один июль. А мы подготовили для вас список мероприятий, которые подарят новые впечатления и позволят отлично провести время. Не упустите возможность выбрать что-то по душе и насладиться атмосферой города.

Концерт Сергея Шамонина (18+)

23 августа в 20:00

в баре «Гора»

В эту пятницу музыкант обещает дать душевный концерт после летнего перерыва.

Колокол Фест на Демидовской даче (0+)

24 августа с 12:00 до 17:00

на Демидовской даче

Гостей мероприятия ждут уникальные товары ручной работы, диджей-сеты и вокал, а также фотозона, мастер-классы для детей и розыгрыш призов среди покупателей. Вход на ярмарку свободный.

Всероссийская акция «Ночь кино» (6+)

24 августа с 16:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Первой в программе в 16:00 покажут сказочную комедию «По щучьему велению» (6+) Александра Войтинского, в 18:15 — фантастическое приключение «Сто лет тому вперёд» (6+) Александра Андрющенко и в 21:30 — военную драму «Воздух» (16+) Алексея Германа — младшего. Вход бесплатный. Необходима регистрация по телефону 8 (3435) 43-56-73 или на сайте кинотеатра.

День рождения этнопарка «Ермаково городище» (0+)

24 августа с 11:00 до 23:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Свой пятилетний юбилей этнопарк отпразднует большим гала-концертом, лазерным шоу, спортивными турнирами и рыцарскими боями. Также в праздничной программе обещают полёт на воздушном шаре, дискотеку и грандиозный фейерверк.

Открытие фотовыставки Evanescence (12+)

25 августа в 18:00

в креативном арт-кластере Samoro.doc

Фотографии французского автора Тристана Кайлата познакомят гостей с аналоговой съёмкой. Увидеть эксперименты с плёночной фотографией и вдохновиться можно на выставке.

Поход на Медведь-Камень (12+)

25 августа в 09:20

на ж/д вокзале

Отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом зовут организаторы походов «Интрип». За эту прогулку предстоит пройти 7 километров, преодолеть канатную переправу со страховкой и подняться на высоту 288 метров, на вершине участников будет ждать горячий чай на травах. Оргвзнос — 400 рублей (проезд в оргвзнос не входит).