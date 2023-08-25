Тагильский weekend топ-6: «Ночь кино», концерты живой музыки, обмен фотографиями, футбольный матч и BACHATA-вечеринка 

О том, чем заняться с 25 по 27 августа

Все ждут лето и очень радуются, когда оно наступает. Но, к сожалению, летние деньки пробегают быстро и незаметно. Провести последние выходные самого тёплого времени года интересно и с удовольствием поможет наша традиционная подборка лучших событий предстоящего уик-энда.

Концерт тагильского музыканта «Ещё разок о лете» (18+)

25 августа в 20:00

в баре «Гора»

В пятницу состоится концерт известного в Нижнем Тагиле профессионального музыканта Сергея Шамонина. Он имеет многолетний сценический опыт, а также совмещает в своей творческой деятельности звукорежиссуру и любовь к рок-музыке.

Всероссийская акция «Ночь кино» (6+)

26 августа

в кинотеатре «Красногвардеец»

Тагильчанам бесплатно покажут три самых кассовых отечественных картины 2023 года: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник», а также проведут викторину и художественную выставку.

Обмен фотографиями «Сушка» (12+)

26 августа с 12:00

в парке советской скульптуры «Музеон»

Любой участник может повесить свои фотографии или открытки на прищепки. Взамен разрешается забрать любые другие фотографии. На обратной стороне можно оставить координаты для связи, необычное послание, пожелание. Таким образом, вы не только обмениваетесь фотографиями, но и приобретаете новые знакомства.

Концерт саксофониста Юрия Ремизова (6+)

26 августа с 18:00 до 19:00

на фуд-корте ТРЦ DEPO

ТРЦ DEPO приглашает горожан послушать прекрасные мелодии в исполнении профессионального саксофониста Юрия Ремизова.

Футбольный матч между ФК «Уралец-ТС» и «Рубин-2» (6+)

27 августа в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В это воскресенье наш «Уралец-ТС» сыграет с казанским футбольным клубом «Рубин-2» во главе с главным тренером и легендой «Рубина» Гёкденизом Караденизом. Вход свободный.

BACHATA-вечеринка (6+)

27 августа с 19:00 до 21:00

на фуд-корте ТРЦ DEPO

Приходите посмотреть, как люди выражают эмоции, страсть и любовь через тело, музыку и взгляды. Организаторы обещают, что зажигательные парные танцы никого не оставят равнодушными. Специальным гостем вечеринки станет танцор с 14-летним стажем Александр Дудин.