Тагильский weekend топ-6: мастер-классы, заседание клуба «Тагильский Родовед», концерты, открытие катка и культурная суббота от центральной библиотеки

О том, чем заняться с 29 ноября по 1 декабря

В армии быстрее всех по утрам одевался рядовой Петров, поскольку на гражданке очень любил замужних дам. А ноябрь — это такой месяц, когда каждый может найти занятие по душе: кто-то отправится на прогулку по городу, а кто-то предпочтёт уютный вечер в кругу друзей. Но если вы хотите добавить немного волшебства в свои дни, наша традиционная подборка мероприятий поможет вам сделать правильный выбор. Ведь декабрь уже стучится в двери, принося с собой предвкушение новогодних праздников.

Концерт Романа Брилёва (18+)

29 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Отмечает свой день рождения крутой исполнитель — Роман Брилев! Актёр, радиоведущий и вокалист с более чем 20-летним стажем! Этим вечером также выступят легендарная Светлана Кашина и великолепная Ирина Самченко!

Открытие катка «Ледок» (0+)

30 ноября в 16:00

Около ТРЦ «Depo»

Каждого гостя ждёт бесплатное угощение и море призов! Будут конкурсы и розыгрыши от многочисленных партнёров, дискотека на льду, фотосессия и танцы с мишками, а в 18:00 начнётся праздничный салют.

Культурная суббота (0+)

30 ноября с 12:00

В Центральной библиотеке

В Центральной библиотеке и её структурных подразделениях только для вас: встреча с Еленой Бровиной; квест-испытание и другие увлекательные игры; мастер-классы по рисованию и плетению; музыкально-поэтические гостиные; обзоры литературных новинок и другие активности.

Мастер-класс «Зимний день» (0+)

1 декабря в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Масляной пастелью создадите декоративную композицию, наполненную зимними и снежными оттенками.

Заседание клуба «Тагильский родовед» (12+)

30 ноября в 13:00

В Нижнетагильском историко-краеведческом музее

Если и вас волнуют вопросы: «Кто вы?», «Откуда вы?» и «Кто ваши предки?» — вам обязательно нужно заняться генеалогией и вступить в клуб «Тагильский родовед». Посетить заседание и рассказать о родословной своей семьи здесь может каждый.

Концерт группы «Cover-Самолёт» (18+)

30 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Всего второй раз в этом году будет выступать эта группа. Да, да! Возвращение легенд!