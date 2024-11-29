Тагильский weekend топ-6: мастер-классы, заседание клуба «Тагильский Родовед», концерты, открытие катка и культурная суббота от центральной библиотеки

О том, чем заняться с 29 ноября по 1 декабря
В армии быстрее всех по утрам одевался рядовой Петров, поскольку на гражданке очень любил замужних дам. А ноябрь — это такой месяц, когда каждый может найти занятие по душе: кто-то отправится на прогулку по городу, а кто-то предпочтёт уютный вечер в кругу друзей. Но если вы хотите добавить немного волшебства в свои дни, наша традиционная подборка мероприятий поможет вам сделать правильный выбор. Ведь декабрь уже стучится в двери, принося с собой предвкушение новогодних праздников.
Концерт Романа Брилёва (18+)
29 ноября в 20:00
в баре «Гора»
Отмечает свой день рождения крутой исполнитель — Роман Брилев! Актёр, радиоведущий и вокалист с более чем 20-летним стажем! Этим вечером также выступят легендарная Светлана Кашина и великолепная Ирина Самченко!
Открытие катка «Ледок» (0+)
30 ноября в 16:00
Около ТРЦ «Depo»
Каждого гостя ждёт бесплатное угощение и море призов! Будут конкурсы и розыгрыши от многочисленных партнёров, дискотека на льду, фотосессия и танцы с мишками, а в 18:00 начнётся праздничный салют.
Культурная суббота (0+)
30 ноября с 12:00
В Центральной библиотеке
В Центральной библиотеке и её структурных подразделениях только для вас: встреча с Еленой Бровиной; квест-испытание и другие увлекательные игры; мастер-классы по рисованию и плетению; музыкально-поэтические гостиные; обзоры литературных новинок и другие активности.
Мастер-класс «Зимний день» (0+)
1 декабря в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Масляной пастелью создадите декоративную композицию, наполненную зимними и снежными оттенками.
Заседание клуба «Тагильский родовед» (12+)
30 ноября в 13:00
В Нижнетагильском историко-краеведческом музее
Если и вас волнуют вопросы: «Кто вы?», «Откуда вы?» и «Кто ваши предки?» — вам обязательно нужно заняться генеалогией и вступить в клуб «Тагильский родовед». Посетить заседание и рассказать о родословной своей семьи здесь может каждый.
Концерт группы «Cover-Самолёт» (18+)
30 ноября в 20:00
в баре «Гора»
Всего второй раз в этом году будет выступать эта группа. Да, да! Возвращение легенд!