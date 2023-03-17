Тагильский weekend топ-6: мастер-классы по пейзажу и IT, арт-терапия, волшебная история «Пиноккио» в сопровождении оркестра, выступление участников уникального проекта «Хочу и пою» и фестиваль анимационного кино

О том, чем заняться с 17 по 19 марта

В эти выходные у тагильчан и гостей города есть редкая возможность посетить фестиваль анимационного кино, снять напряжение и восстановить силы с помощью рисования на занятиях арт-терапией, посетить мастер-классы по пейзажу и IT, посмотреть и послушать музыкальную интерпретацию волшебной истории про «Пиноккио», а также побывать на выступлении участников уникального вокального проекта для певцов-любителей «Хочу и пою».

Фестиваль анимационного кино (0+)

С 15 по 19 марта

в кинотеатре «Красногвардеец»

«Красногвардеец» станет площадкой 28-го Всероссийского фестиваля анимационного кино «Суздаль 2023». Показы новых мультфильмов от профессионалов и начинающих аниматоров пройдут в малом зале. Зрители смогут проголосовать за лучший фильм фестиваля.

IT-мастер-класс для детей (6+)

18 марта в 13:30

в компьютерной академии TOP (Ломоносова, 2а, оф. 605)

Программирование в Scratch — Леди Баг и Супер Кот. Для родителей на время занятия академия подготовила отдельную интересную программу, так что с полезными знаниями с мастер-класса уйдут не только дети. Записаться можно по телефону +7 (3435) 96-38-35 или на сайте https://tagil.top-academy.ru/events.

Арт-терапия (12+)

18 марта в 15:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Арт-терапия — это вид терапии, где исцеляющий эффект достигается посредством участия в творческом процессе. И для этого не нужно профессионально владеть художественными навыками. Участники смогут создать на холсте абстрактную картину в стиле Джексона Поллока под музыку, а потом попробовать её интерпретировать.

Мастер-класс «Крымский пейзаж» (6+)

19 марта в 15:30

в Музее изобразительных искусств

С помощью акварельных карандашей гости музея смогут создать свой собственный живописный пейзаж, наполненный красками и светом.

Сказки с оркестром (6+)

19 марта в 17:00

в Нижнетагильской филармонии

Волшебная история «Пиноккио» знакома каждому в нашей стране. Сказку на сцене филармонии представят симфонический оркестр «Демидов-камерата» под управлением Романа Аранбицкого и чтец (тагильский тележурналист и режиссёр Александр Мартиросов) на русском и немного на музыкальном итальянском. Героев истории будут сопровождать оперные увертюры Моцарта, Россини, а также произведения современных композиторов, создававших саундтреки для экранных воплощений знаменитой сказки.

Концерт проекта «Хочу и пою» (18+)

19 марта в 19:00

в баре «Гора»

Участники уникального тагильского вокального проекта для певцов-любителей «Хочу и пою» исполнят свои любимые песни в различных жанрах.