Тагильский weekend топ-6: мастер-класс по созданию видеоигры, просмотр советского фильма 1974 года, дебют кавер-группы и премьера первого в мире фильма, снятого в космосе

О том, чем заняться с 21 по 23 апреля

Экватор весеннего сезона остался позади. Несмотря на нестабильность апрельской погоды, интересные мероприятия в городе неизменно проходят каждые выходные. Чем можно заняться и как спланировать свой досуг в этот weekend, читайте в нашей подборке.

Показ фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» (16+) на встрече киноклуба «Искра» (12+)

21 апреля в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Первая полнометражная работа Никиты Михалкова в кино. В основе сценария повесть «Красное золото» самого Михалкова в соавторстве с Эдуардом Володарским. В центре сюжета история о реквизированном в конце гражданской войны золоте, за которое борются чекисты, бывшие белые офицеры и бандиты. Перед началом просмотра зрители послушают знаменитый саундтрек к фильму в исполнении дуэта флейты и саксофона Arcanum (Анна Иванова и Тимофей Петров).

Премьера фильма «Вызов» (12+)

21 апреля 18:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Это первая в истории кинематографа лента, сцены из которой снимали на орбите, на расстоянии 400 километров от Земли. Космическую драму снял Клим Шипенко («Холоп» (12+), «Салют-7» (12+)). По сюжету торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полёту и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Гостей премьерного показа ждут розыгрыши и приятные сюрпризы.

Мастер-класс по созданию игры (6+) по мотивам серии фильмов «Мстители» (16+)

22 апреля в 13:30

в компьютерной академии «TOP» (Ломоносова, 2а, офис 605)

Ваш ребёнок любит фантазировать и придумывать что-то новое? Проводит всё свободное время за компьютером или планшетом? Международная компьютерная академия «TOP» приглашает детей в возрасте 9–14 лет и их родителей на бесплатный практический урок по созданию своей первой игры. Это уникальная возможность почувствовать себя в роли разработчика игр. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись.

Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» (12+)

22 апреля в 15:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

«Зеленая лампа» — клуб авторской песни, который творческая инициативная группа во главе с Владиславом Шадриным создала в Нижнем Тагиле в декабре 1994 года. Концерт в «Доме Окуджавы» участники клуба посвятят песням о войне на слова Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Владимира Савинова, Марка Гроссмана и других.

Показ документального фильма «Святой архипелаг» (16+)

22 апреля в 14:50 и 23 апреля в 18:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря, ключевой точки в духовной географии России. В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви — вопросы, важные каждому человеку. Отдельной темой является трагическая лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг волею судьбы стал одним из мощнейших символов русского духа.

Дебют группы TIPOBAND (18+)

22 апреля в 20:00

в баре «Гора»

Кавер-группа TIPOBAND выступит субботним вечером в баре «Гора». Гости услышат рок-музыку, сильный вокал и композиции как зарубежных, так и российских исполнителей.