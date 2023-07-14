Тагильский weekend топ-6: любуемся неизведанными красотами Арабских Эмиратов, беседуем о кино, оттачиваем английский и ведём ребёнка на робототехнику 

О том, чем заняться с 14 по 16 июля

Сидеть дома после такой жаркой недели тяжело, поэтому советуем вам в эти выходные побольше выбираться на прогулки. Если вы любите проводить время с пользой и нескучно, определиться с досугом вам поможет наша традиционная подборка самых интересных событий города.

Фотовыставка «Необычные Арабские Эмираты» (6+)

с 9 июля

в креативном кластере «SAMORO.doc»

Новая фотовыставка покажет неизведанные красоты Объединенных Арабских Эмиратов. Этот проект, по словам фотографа Вито Дистанте, исследует страну с новой точки зрения.

Встреча английского разговорного клуба (16+)

14 июля в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Традиционный пятничный разговорный клуб английского языка в культурном центре возвращается.

Мастер-класс по робототехнике (6+)

15 июля в 12:00

в компьютерной Академии TOП на Ломоносова, 2а

На бесплатном мастер-классе по робототехнике для детей каждый научится собирать и запускать робота, а также попробует свои навыки в виртуальной реальности. Количество мест ограничено, записаться можно по телефону 8 (965) 517-95-50.

Экскурсия «Портреты семьи Романовых» (12+)

15 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В преддверии Царских дней, которые приурочены к 17 июля — дню гибели семьи Романовых, в музее расскажут о портретах императорской семьи, которые экспонируются в Зале русского искусства.

Экскурсионная прогулка «Была гора высокая» (12+)

15 июля в 13:00

в музее «Демидовская дача»

Новая экскурсионная прогулка музея-заповедника «Горнозаводской Урал» стартует от музея природы и охраны окружающей среды на проспекте Ленина, 1а. Во время променада гостям расскажут тайны горы Высокой и подробности разработки уникального Высокогорского месторождения. В случае дождя экскурсия не состоится.

Лекция «Итальянский неореализм. Французская новая волна» (12+)

16 июля в 14:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

В рамках образовательного проекта «История кино в 8 вечерах и 100 фрагментах» в кинотеатре предлагают поговорить на тему «Итальянский неореализм. Французская новая волна». Автор курса лекций методист по кино «Красногвардейца», член Гильдии неигрового кино и телевидения Виталий Скорев.