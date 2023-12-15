Тагильский weekend топ-6: летающие лыжники на горе Долгой, микс блюза, кантри и инди-рока в уютном баре, а также искусство авангарда, зимняя анимация, хоккей и Stand Up

О том, чем заняться с 15 по 17 декабря

Если вам хочется ощутить предновогоднюю атмосферу или просто поднять настроение после тяжёлой рабочей недели, то наша подборка самых интересных событий, который пройдут в Нижнем Тагиле в предстоящие выходные, поможет выбрать мероприятия по душе.

Концерт екатеринбургской группы Dzen Bu (18+)

15 декабря в 20:00

в баре «Гора»

Dzen Bu (ex-Jack Jack) — это микс блюза, кантри и инди-рока. Танцевальный бит, запоминающиеся мелодии и красивое женское двухголосие. А песня Hold Me с 2018 года в ротации радио «Рок-Арсенал». Ребята выступают в баре уже третий раз, и, по мнению зрителей, в первые два было невероятно круто.

Лекция «Искусство авангарда» (12+)

16 декабря в 14:00

в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина

Музей приглашает на лекцию «Искусство авангарда» в рамках проекта «Лекторий “182”». Она посвящена расцвету искусства авангарда в Российской империи и СССР. Тагильчанам расскажут о причинах появления этого направления и ключевых художественных течениях, входивших в него, о творчестве значимых художников, поэтов и писателей. А также о том, как авангард повлиял на жизнь людей в Нижнем Тагиле, и о следах этого влияния в нашем городе в XXI веке.

Просмотр мультфильмов о Новом годе (12+)

16 декабря в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Организаторы приглашают тагильчан на встречу клуба анимации «Глаз», чтобы посмотреть старые мультфильмы о зиме и Новом годе. Предварительно нужно записаться по телефону 8 (3435) 418-000 (дополнительно набрать 19) или на сайте учреждения.

Stand Up (18+)

16 декабря в 22:00

в Lounge club «План Б»

Финальное шоу тагильских комиков в 2023 году. Организаторы приглашают тагильчан провести время с кайфом, пообщаться и насладиться провинциальной Stand Up комедией.

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина (0+)

16–17 декабря в 10:00 (время может измениться из-за погодных условий)

на горе Долгой

Тагильчане станут свидетелями захватывающих соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина памяти А. П. Байбородова.

Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд (6+)

17 декабря в 14:00

в СК «Президентский»

Нижнетагильская любительская хоккейная лига (НТЛХЛ) приглашает тагильчан и гостей города на домашнюю игру в рамках первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. «Кристалл» будет принимать команду «Авто-Верхняя Пышма». Организаторы обещают, что зрителей ждёт красивая и захватывающая игра.