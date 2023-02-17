Тагильский weekend топ-6: «лавина» лыжников и сноубордистов, гонки в Валегином бору, фотосессия в народных костюмах, мастер-классы и красивая музыка 

О том, чем заняться с 17 по 19 февраля

Февраль — насыщенный праздниками месяц. Сначала тагильчане готовили подарки своим любимым ко Дню всех влюблённых, теперь полным ходом идёт подготовка к Масленице и Дню защитника Отечества. Предлагаем в ближайшие выходные ненадолго отвлечься от праздничной суеты и посетить концерт рок-группы и автомотогонки, восхититься «лавиной» лыжников и сноубордистов на горе Белой, поучаствовать в фотосессии в народных костюмах и попробовать себя в качестве художника, нарисовав картину пастелью.

Концерт рок-группы «Кира Любавина» (18+)

17 февраля в 20:00

в баре «Гора»

Музыкальное настроение в этот долгожданный пятничный вечер создаст рок-группа «Кира Любавина». Талантливые девчонки исполнят песни в модном стиле инди-рок.

Первенство города по автомотоспорту (6+)

18 февраля в 10:00

в Валегином бору

В эту субботу состоится первенство города по зимнему автоспорту и мотокроссу. Спортсмены сходятся во мнении, что трасса для гонок в Валегином бору достаточно интересная и зрители получат настоящее удовольствие. Изюминка соревнований — представительницы прекрасного пола, которые покажут себя в качестве гонщиц. Для создания праздничного настроения на мероприятии выступят творческие коллективы города, а согреться гостям помогут точки питания с горячим чаем и пирожками.

Чемпионат Свердловской области по хоккею (6+)

18 февраля в 14:00

во Дворце ледового спорта имени В. К. Сотникова

Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» в родном городе сразится с командой из Каменска-Уральского «Синара».

«Лавина» лыжников и сноубордистов (6+)

18 февраля в 19:00

на горе Белой

Вечером, в темноте, с вершины горы Белой сойдёт светящаяся фонариками и специальной экипировкой «лавина» лыжников и сноубордистов. В мероприятии может принять участие любой желающий, регистрацию нужно пройти заранее. Для зрителей запланирована развлекательная программа с зажигательными конкурсами, розыгрышами призов от организаторов и спонсоров события. Апогеем праздника станет салют.

Фотосессия в народных костюмах (0+)

19 февраля с 13:00 до 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Фотосессия — это отличная возможность погрузиться в историю и вспомнить традиции наших предков. Нарядитесь в костюмы прадедов и почувствуйте себя частью большой общей культуры и истории.

Мастер-класс «Морской натюрморт пастелью» (6+)

19 февраля в 15:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим творцом и создать морскую композицию с помощью пастели.