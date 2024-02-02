Тагильский weekend топ-6: хендмейд из вторсырья, горные лыжи, поход с фонариками, кибер-футбол и виниловый вайб

О том, чем заняться с 2 по 4 февраля

Встречаем первые выходные февраля вместе с традиционной пятничной подборкой от «Афиши МС», которая поможет вам интересно провести ближайший weekend в Нижнем Тагиле.

Экоуроки и мастер-классы по изготовлению изделий из вторсырья (6+)

2 и 3 февраля с 10:00

в экодоме «Народный»

Для всех желающих здесь пройдут бесплатные мастер-классы по переработке вторсырья и изготовлению изделий из него. Гости смогут создать красивые брелоки, планшеты и конфетницы, принять участие в игротеках, лектории и видеогостиной. Запись по телефону 8 (982) 731-14-28.

Областные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок горы Белой» среди ветеранов и любителей (6+)

3 и 4 февраля с 09:00

в горнолыжном комплексе «Гора Белая»

Тагильчане и гости города смогут посмотреть зрелищные соревнования по горнолыжному спорту, которые состоятся в эти выходные. Ветераны спорта и те, кто увлечён им, но не занимается профессионально, будут выяснять, кто станет сильнейшим.

Городской поход «Тагильский светлячок» (6+)

3 февраля с 17:30

Сбор возле ресторана-гриля Koster

Жители и гости города на старте зажгут свои фонарики и совершат путешествие по проспекту Мира, познакомятся с историей городских улиц и строений в сопровождении экскурсовода. Сбор участников и старт групп намечены на набережной «Тагильская лагуна», у ресторана-гриля Koster. На финише в районе стадиона «Юность» тагильских светлячков будет встречать ростовая кукла «Трансформер». Также для участников будут организованы розыгрыш призов, фотозона, викторина и конкурсы.

Кибер-футбол (6+)

3 и 4 февраля с 16:00 до 18:00

в ТРЦ DEPO

Каждый выходной и праздничный день февраля все желающие могут сыграть в кибер-футбол на большом экране, который расположен на фудкорте. Полуфинал и суперфинал турнира пройдут 23–25 февраля. Главный приз — кубок чемпиона и денежный сертификат от торгово-развлекательного центра. Участие бесплатное.

Проект «Воскресные винильщики» (18+)

4 февраля в 20:00

в баре «Гора»

Распакуют новые пластинки и проведут вечер виниловые коллекционеры и диджеи Сергей Доронин и Антон Мэйдэй. Приходите за тёплым виниловым вайбом в уютный тагильский бар.

Туристическая лыжная эстафета (6+)

4 февраля в 10:00

Встреча на парковке у магазина «Светомания», Красногвардейская, 55ж

Клуб туристов «Азимут» приглашает принять участие в семейной туристической лыжной эстафете. Предварительно нужно зарегистрироваться.