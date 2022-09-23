Тагильский weekend топ-6: экскурсия по Вагонке, «Тагильская свадьба» и вечер органной музыки 

О том, чем заняться с 23 по 25 сентября

Уже середина сентября: в домах стало тепло, на улице все краски осени. Но если настроение совсем не солнечное, не грустите и отправляйтесь зарядиться позитивом и новыми культурными впечатлениями. Какими? Расскажем в нашей пятничной подборке.

Концерт в органном зале «Мандолиновый орган» (12+)

23 сентября в 18:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Приходите послушать экзотический дуэт старинного духового органа и изящной мандолины в исполнении Натальи Ворониной и Светланы Мусафиной. Музыканты исполнят произведения А. Вивальди, Л. Бетховена, Б. Бартока, К. Муньера.

Экскурсия по Вагонке (0+)

23 сентября в 13:00

в читальном зале библиотеки № 13 (Вагоностроителей, 19)

Художница Лена Белова проведёт экскурсию по выставке «Ленина Вагонка» и по самой Вагонке. На выставке художница покажет, как воспринимает родное место через объекты, воспоминания, семейные и исторические снимки. Небольшая экспозиция представит Вагонку в пяти частях — от УВЗ, где Лена когда-то работала художником-оформителем, до Пихтовых гор, которые художница называет своим местом силы. Вход свободный.

«Тагильская свадьба» (0+)

24 сентября в 14:00

в музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»

Погрузиться в атмосферу свадебных обрядов XIX–XX веков поможет ансамбль «Соловейко». Гости поучаствуют в свадебном обряде «Прощание с красотой», познакомятся с функциями свахи, родителей и друзей молодых на свадьбе. В завершении мероприятия зрителям будет представлен уникальный, давно забытый обряд «Величание молодых». Действует предварительная запись по телефонам: +7 (909) 017-16-63 и +7 (909) 019-54-20.

Поэтический баттл (18+)

25 сентября в 18:00

в баре «Гора»

Участники баттла будут соревноваться в выразительности чтения стихов. Принять участие в состязании может любой желающий.

Показ комедийной драмы Спайка Ли «Делай как надо» 1989 года (16+)

25 сентября в 16:00

в креативном кластере Samoro.doc

Картина режиссёра Спайка Ли о расизме и взаимоотношениях между людьми. Фильм имел большой успех у зрителей и критиков, получил номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» и две номинации на «Оскар»: за лучшую мужскую роль роль второго плана и лучший оригинальный сценарий. В 1999 году внесён в Национальный реестр фильмов, обладающих «культурным, историческим или эстетическим значением».

Вечер академического женского вокала «Три грации» (12+)

25 сентября в 17:00

в Большом зале Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31)

Российско-итальянский дуэт вокалисток Марии Сбоговой и Анастасии Вечёркиной под аккомпанемент пианистки Светланы Македон исполнит знаменитые оперные арии, романсы и русские народные песни.