Тагильский weekend топ-6: День семьи, праздник Ивана Купала и новый кинолекторий 

О том, чем заняться с 8 по 10 июля

Наконец-то в Нижний Тагил пришла долгожданная жара! И так чудесно совпало, что в эти знойные выходные нас ждут классные события на улице — народные гуляния в честь Дня Ивана Купала и праздник любви, семьи и верности. А ещё концерты, Stand up и квиз по вселенной Гарри Поттера.

День семьи, любви и верности (0+)

8, 9 и 10 июля

в парке «Народный», музее-заповеднике и музее искусств

8 июля, когда отмечается праздник, в парке «Народный» пройдёт концертная программа с 15:00. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств все выходные гостей ждут тематические мастер-классы и лекции. Со списком мероприятий можно познакомиться здесь. Свою программу для всей семьи готовит и Нижнетагильский музей-заповедник.

Кинолекторий «Кинокультура» (12+)

8 июля в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Креативный кластер запускает новый проект — бесплатный кинолекторий. В рамках первой встречи пройдёт показ фильма «Великая иллюзия» (12+) 1937 года. Это выдающаяся антивоенная драма Жана Ренуара получила номинацию на Оскар, как лучший фильм года. Перед сеансом Кирилл Ваганцев расскажет о режиссёре и актёрах, а также об истории выхода картины на большой экран.

Народный праздник День Ивана Купала (12+)

9 июля с 14:00 до 19:00

В Арт-резиденции в Черноисточинске

День Ивана Купала – это древний праздник, во время которого молодые люди совершали разные ритуалы. В программе праздника в Черноисточинске народные песни, купание в реке, костры, венки, гадания, обрядовый хоровод с лентами, магические травы, зеркало исполнения желаний, а ещё спектакли и мастер-классы.

Квиз по вселенной Гарри Поттера (12+)

9 июля в 14:00

в Центральной городской библиотеке

На квизе ждут знатоков серии романов Джоан Роулинг, а также поклонников фильмов о приключениях юного волшебника и его друзей. Количество мест ограничено, обязательна регистрация по телефону 8 (3435)-42-12-88, (доб. 36).

Концерт Александры Новгородовой (18+)

9 июля в 20:00

в баре «Гора»

По словам организаторов, дуэт Кирилла Гачегова и Александры Новгородовой является одним из самых любимых у постоянных гостей бара. Если вы ещё не знакомы с этими музыкантами, приходите послушать тагильских Эда Ширана и Тейлор Свифт.

Stand up (18+)

10 июля в 20:00

в баре «Гора»

Тагильские комики будут радовать гостей свежим материалом. Будет весело.