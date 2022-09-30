Тагильский weekend топ-6: день рождения музея искусств, фестиваль доккино и знакомство с молодым режиссёром-аниматором 

О том, чем заняться с 30 сентября по 2 октября

В эти выходные можно отпраздновать день рождения Нижнетагильского музея изобразительных искусств и сходить на День музыки в филармонию. А ещё бесплатно посетить фестиваль документального кино «Россия» (12+) в кинотеатре «Красногвардеец» и встретиться с молодым тагильским режиссёром-аниматором Пелагеей Генераловой.

День рождения музея искусств (6+)

30 сентября с 16:00 до 19:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В честь своего дня рождения музей подготовил интересную праздничную программу. Гостей ждут мастер-классы, экскурсия, лекции, игры и «ART квиз».

Концерты в честь Дня пожилого человека (6+)

1 октября в 13:00 в музее истории подносного промысла

и в 15:00 в музее-усадьбе «Демидовская дача»

В День пожилого человека Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает на концерты фольклорных ансамблей «Соловейко» и «Рябинка». «Соловейки» исполнят для гостей музея подносного промысла лирические песни-романсы. Ансамбль народных инструментов «Рябинка» выступит в музее «Демидовская дача», в программе — народный фольклор, симфонические и джазовые произведения, эстрадные композиции, а также музыка из кинофильмов в собственной аранжировке.

День музыки (12+)

1 октября в 17:00

в Нижнетагильской филармонии

Филармония приглашает на традиционный гала-концерт, который познакомит вас с главными акцентами нового творческого сезона. Слушателей ждёт настоящий фейерверк музыкальных жанров, стилей, направлений и настроений от трёх оркестров филармонии.

Фестиваль документального кино «Россия» (12+)

С 1 по 5 октября

в кинотеатре «Красногвардеец»

Давно полюбившийся тагильчанам осенний фестиваль документального кино в очередной раз покажет зрителям лучшие фильмы российских и зарубежных режиссёров. Четыре картины представят екатеринбургские авторы. Познакомиться с программой фестиваля и расписанием можно на сайте кинотеатра.

Творческая встреча с молодым тагильским режиссёром (16+)

1 октября в 16:00

в креативном кластере Samoro.doc

24-летняя тагильчанка Пелагея Генералова — победительница питчинга анимационных проектов XVII Международного фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге и национального чемпионата ArtMasters. Девушка учится в УрГАХУ и планирует стать режиссёром-аниматором.

Она расскажет про секреты создания анимационного кино на примере своего дебютного мультфильма «Звёздный улов» (6+).

Проект «Хочу и пою» (18+)

2 октября в 19:00

в баре «Гора»

Благодаря этому вокальному проекту все любители пения смогут продемонстрировать свои вокальные возможности.