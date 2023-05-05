Тагильский weekend топ-6: День Победы, кино о войне, пешеходные экскурсии с наушниками, интеллектуальный рок и лекция о человеке труда

О том, чем заняться с 5 по 9 мая

Начало мая — подходящее время для пеших прогулок. В такую по-летнему тёплую погоду нужно дышать свежим воздухом и фотографировать оживающую после долгой спячки природу. К тому же выходные будут долгими, а 9 мая состоится традиционный парад ко Дню Победы. Подробно об актуальных мероприятиях — в нашей новой подборке.

Открытие познавательного пешеходного маршрута с аудиогидом «Гальянка — территория памяти» (6+)

5 мая в 15:30

в экопарке микрорайона Муринские пруды на ГГМ, у скульптуры мельника

Участники проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего» из команды Политехнической гимназии «Изумруд» приглашают на торжественное открытие познавательного пешеходного маршрута с аудиогидом. Организаторы мероприятия просят взять с собой наушники и заранее скачать приложение izi.TRAVEL.

Концерт группы «ОКЕАНиЯ» (18+)

5 мая в 20:00

в баре «Гора»

В пятницу гостей бара ждёт авторский интеллектуальный рок в исполнении группы «ОКЕАНиЯ». На гитаре в этот вечер вместо Александра Шмелёва сыграет невероятный Макс Фур, уточняют организаторы.

Беседа «Человек труда в мировом кинематографе» (12+)

6 мая в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Участники встречи порассуждают о динамике образа человека труда в кинематографе XX века. Организаторы обратят внимание и на фильмы ХХI века и вместе с гостями постараются предугадать развитие темы в будущем. Лекцию дополнят музейные фотографии, на которых запечатлены люди разных рабочих профессий. Об участии в мероприятии нужно сообщать заранее в группу музея во «ВКонтакте». Возможна оплата по Пушкинской карте.

Пешеходная экскурсия «Сундуки да бараночки» (12+)

6 мая в 15:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Музей объявляет об открытии сезона пеших прогулок и приглашает всех желающих принять в них участие. Стоимость экскурсий зависит от количества человек в группе. Организаторы просят сообщать об участии заранее по телефону: +7 (909) 017-16-63.

Фильм «Сокровища партизанского леса» (12+)

8 мая в 11:20

в кинотеатре «Красногвардеец»

Российский фильм-приключение о временах Великой Отечественной войны. По сюжету мальчик и его старшая сестра-подросток ищут свою маму и пытаются сохранить коллекцию монет и орденов, но немцы и полицейские преследуют детей, пытаясь забрать сокровища.

Ребятам придётся в одиночку справляться с жизненными трудностями и искать помощи у партизан.

Фильм «Два Фёдора» (0+)

9 мая в 16:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

В День Победы в кинотеатре покажут драму времён СССР. По сюжету после окончания Второй мировой войны вернувшийся на родину Фёдор встречает своего тёзку — мальчика-беспризорника. Они решают жить вместе. Однако после того, как Фёдор находит себе избранницу и женится, их дружба подвергается испытаниям.