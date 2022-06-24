Тагильский weekend топ-6: День молодёжи, эковечеринка и праздник балалайки 

О том, чем заняться с 24 по 26 июня

Традиционный «Тагильский weekend» «Афиши МС» спустя почти 10 лет меняет формат. Теперь в нашу подборку мы будем включать только самые-самые интересные, необычные, важные события культурной и спортивной жизни Нижнего Тагила. Иначе будет выглядеть гайд по ивентам выходных и в соцсетях — в виде информативных изображений. Такие посты удобно смотреть в ленте, сохранять и делиться ими с друзьям! Надеемся, вам понравятся изменения. Будем рады обратной связи!

День молодёжи и концерт Вадима Самойлова (6+)

25 июня с 16:00

в Театральном сквере и на городской набережной

Развлекательные программы, фитнес-девичник, концерты, конкурсы для молодых и не только. В 21:50 на сцену у светомузыкального фонтана выйдет экс-солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, который исполнит главные хиты группы. Полную программу праздника можно посмотреть здесь.

Проект «Рифмы тагильских улиц» (12+)

25 июня в 15:00

на набережной Тагильского пруда

Любой желающий сможет выйти к микрофону и прочитать стихи о любви и море. Также организаторы планируют провести баттл чтецов и устроить розыгрыш книг.

Фильм «Межсезонье» (18+)

C 23 июня

в «Красногвардейце» и «Мягком кинотеатре»

Новый фильм Александра Ханта, автора роуд-муви про Витьку Чеснока. Лента рассказывает о трудных подростках, шестнадцатилетних Бонни и Клайде своего времени. Ребята сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых. Картина частично основана на реальной истории тинейджеров из Псковской области, про которых писали все СМИ.

День балалайки (0+)

25 июня с 14:00 до 17:00

в музее «Дом Худояровых» и Господском доме

Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, интерактивные игры, которые помогут узнать много интересного о балалайке. Не обойдётся и без озорных хороводов от фольклорного ансамбля «Соловейка» и концерта ансамбля народных инструментов «Рябинка».

Конкурс кино и видеоарта (12+)

26 июня в 15:00

В Нижнетагильском музее искусств

В рамках фестиваля «Говорит Тагил» пройдёт показ фильмов участников конкурса кино и видеоарта. Зрителей ждёт показ документальных, игровых, анимационных картин и клипов от

профессиональных операторов и любителей. Показ начнётся с детской программы, а завершится авторскими картинами.

Эковечер (12+)

26 июня в 16:00

в креативном кластере «Самородок»

Классная экотусовка — это возможность пересмотреть своё отношение к вещам и потреблению. Приглашённые спикеры и артисты из Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Серова, Перми, Екатеринбурга расскажут о личном опыте экологичной жизни. А ещё будут танцы, своп по обмену вещами, экоярмарка с веганскими и сыроедческими сладостями.