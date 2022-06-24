Тагильский weekend топ-6: День молодёжи, эковечеринка и праздник балалайки 

О том, чем заняться с 24 по 26 июня
Традиционный «Тагильский weekend» «Афиши МС» спустя почти 10 лет меняет формат. Теперь в нашу подборку мы будем включать только самые-самые интересные, необычные, важные события культурной и спортивной жизни Нижнего Тагила. Иначе будет выглядеть гайд по ивентам выходных и в соцсетях — в виде информативных изображений. Такие посты удобно смотреть в ленте, сохранять и делиться ими с друзьям! Надеемся, вам понравятся изменения. Будем рады обратной связи!
День молодёжи и концерт Вадима Самойлова (6+)
25 июня с 16:00
в Театральном сквере и на городской набережной
Развлекательные программы, фитнес-девичник, концерты, конкурсы для молодых и не только. В 21:50 на сцену у светомузыкального фонтана выйдет экс-солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, который исполнит главные хиты группы. Полную программу праздника можно посмотреть здесь.
Проект «Рифмы тагильских улиц» (12+)
25 июня в 15:00
на набережной Тагильского пруда
Любой желающий сможет выйти к микрофону и прочитать стихи о любви и море. Также организаторы планируют провести баттл чтецов и устроить розыгрыш книг.
Фильм «Межсезонье» (18+)
C 23 июня
в «Красногвардейце» и «Мягком кинотеатре»
Новый фильм Александра Ханта, автора роуд-муви про Витьку Чеснока. Лента рассказывает о трудных подростках, шестнадцатилетних Бонни и Клайде своего времени. Ребята сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых. Картина частично основана на реальной истории тинейджеров из Псковской области, про которых писали все СМИ.
День балалайки (0+)
25 июня с 14:00 до 17:00
в музее «Дом Худояровых» и Господском доме
Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, интерактивные игры, которые помогут узнать много интересного о балалайке. Не обойдётся и без озорных хороводов от фольклорного ансамбля «Соловейка» и концерта ансамбля народных инструментов «Рябинка».
Конкурс кино и видеоарта (12+)
26 июня в 15:00
В Нижнетагильском музее искусств
В рамках фестиваля «Говорит Тагил» пройдёт показ фильмов участников конкурса кино и видеоарта. Зрителей ждёт показ документальных, игровых, анимационных картин и клипов от
профессиональных операторов и любителей. Показ начнётся с детской программы, а завершится авторскими картинами.
Эковечер (12+)
26 июня в 16:00
в креативном кластере «Самородок»
Классная экотусовка — это возможность пересмотреть своё отношение к вещам и потреблению. Приглашённые спикеры и артисты из Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Серова, Перми, Екатеринбурга расскажут о личном опыте экологичной жизни. А ещё будут танцы, своп по обмену вещами, экоярмарка с веганскими и сыроедческими сладостями.