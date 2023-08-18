Тагильский weekend топ-6: День фотографии, создание презентации с помощью нейросетей, интеллектуально-развлекательные игры, роспись яблока и много юмора

О том, чем заняться с 18 по 20 августа

Мастер-классы, игры с друзьями, комедийное искусство или культурный досуг? Мероприятия в эти выходные подойдут под разное настроение, а наш традиционный пятничный гид поможет вам выбрать занятие по душе.

День фотографии (12+)

18 августа с 18:00 до 20:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Культурный центр «Дом Окуджавы» приглашает всех желающих отпраздновать Всемирный день фотографии. В программе — открытие выставки открыток с фотопортретами советских актёров и актрис, презентация работы тагильской художницы Ксении Кошурниковой, лекция галериста Евгения Комухина о трендах в современной фотографии, экспозиция фотоаппаратов разных времён, экскурсия по фотовыставке художника Владимира Антония и обзор книг из фондов Центральной городской библиотеки.

Мастер-класс «Создание презентации с помощью нейросетей» (6+)

19 августа в 12:00

в Академии ТОП (Ломоносова, 2а, офис 605, 6 этаж)

Основная задача мастер-класса — познакомить детей с областью использования нейросетей. Дать понять, что искусственный интеллект — это прекрасный инструмент, который можно использовать в работе, учёбе и быту. Участники получат бесценные знания и подготовят собственную презентацию с помощью нейросетей. А также в этот особенный день у каждого ребёнка будет шанс выиграть фирменный рюкзак Академии ТОП. Присоединяйтесь и станьте частью игровой революции. Перед мастер-классом нужно пройти регистрацию.

Сбросить маски: сет интеллектуально-развлекательных игр (18+)

19 августа в 16:00

на молодёжной площадке «REформа» (Басова, 8)

«Сбросить маски» — это уникальная возможность окунуться в атмосферу интеллектуального соперничества, развлечься в компании интересных людей, пополнить свои знания и раскрыть внутренний потенциал. Для участников встречи подготовят настольную детективную игру «Письма призрака», напоминающую своей механикой всем известные «Имаджинариум» и «Мафию».

Мастер-класс по росписи яблока (6+)

19 августа в 16:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В честь одного из самых сакральных, символичных и добрых праздников лета тагильчан приглашают на встречу, посвящённую смыслу Яблочного Спаса и образа яблока в мировой культуре. На вечере можно будет познакомиться с прекрасными «яблочными» картинами из коллекции музея, поговорить о разнообразных значениях, которые заключает в себе яблоко как символ, а также украсить росписью яблоко, создав собственный вкусный и ароматный сувенир.

Stand-up comedy (18+)

20 августа в 19:00

в баре «Гора»

Тагильчан ждёт встреча с классными и успешными стендаперами из Екатеринбурга Мариной Головановой, Никитой Начаткиным, Константином Мартыновым во главе с Дмитрием Александровым. Приходите за позитивными эмоциями.

Юмористическое импровизационное шоу тагильских комиков «Может поможет» (18+)

20 августа в 19:00

в баре Nebar

Организаторы обещают, что проект разорвёт шаблоны комедии. Здесь нет заранее подготовленных шуток и заученных диалогов. Вместо этого комики будут искать смешные ответы на ваши вопросы. А что самое крутое — вы сможете поучаствовать в диалоге и подкинуть комикам свои идеи.