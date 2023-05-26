Тагильский weekend топ-6: «Быть Сальвадором Дали», посетить «Библионочь», узнать тайны города и увидеть пустующую Италию

О том, чем заняться с 26 по 28 мая
Последние выходные уходящей весны в Нижнем Тагиле будут насыщены различными культурными мероприятиями, которые заинтересуют любителей кино, фанатов книг, тех, кто увлечён краеведением и искусством, и всех горожан, желающих с пользой провести свой досуг. Подробно о лучших событиях предстоящего уик-энда читайте в нашей подборке.
Клуб «Кинокритика» (18+)
26 мая в 18:00
в кинотеатре «Красногвардеец»
В этот раз в клубе «Кинокритика» будут смотреть на большом экране и обсуждать биографическую драму о великом художнике-сюрреалисте «Быть Сальвадором Дали» (18+).
Birthday set (18+)
26 мая в 22:00
в баре «Гора»
В пятницу Антон Мэйдэй празднует день рождения. Поздравлять его будут гости и диджеи. Обещают много музыки и танцев.
Экскурсия по выставке «От чёрного к белому» (0+)
27 мая в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
На выставке «От чёрного к белому» представлены произведения художницы Татьяны Баданиной и модельера Анны Сергеенко — матери и дочери. В экспозиции авторская коллекция одежды Анны Сергеенко «Чёрное=Белое» и вдохновлённая ею серия работ Татьяны Баданиной «Белые одежды». Анна Сергеенко ярко заявила о себе как дизайнер на Московском международном художественном салоне в ЦДХ и на выставке «Московская абстракция второй половины ХХ века» в Третьяковской галерее в 2003 году. В мае этого же года жизнь Анны трагически оборвалась.
Встреча «Краеведение. Опыт исследователя» (12+)
27 мая в 16:00
в культурном центре «Дом Окуджавы»
Как написать книгу о Нижнем Тагиле — об этом во время беседы расскажет краевед Андрей Пичугин. Тагильчанин является автором более 30 книг по истории Нижнего Тагила и Среднего Урала. На творческой встрече Андрей Леонидович ответит на вопрос, почему стал краеведом, и раскроет тайны города и его окрестностей.
Акция «Библионочь» (6+)
27 мая с 19:00 до 22:00
на пяти площадках города
«Библионочь» будет идти одновременно на площадках в Центральной библиотеке, посёлке Старатель, на Вагонке в библиотеке № 6, на Тагилстрое в библиотеке № 14 и на Гальянке в библиотеке № 18. Детская программа начнётся в 12:00, основные мероприятия запланированы с 19:00. Обширная программа включает концерты живой и электронной музыки, мастер-классы по игре на укулеле и творческие занятия, а также тематические квесты, связанные с литературой, командные и настольные игры. С подробной программой можно ознакомиться в социальных сетях библиотек.
Открытие фотовыставки «Подвешенная Земля» (6+)
27 мая в 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Новая фотовыставка итальянского автора Фабрицио Мартелли под названием Terra Sospesa — это долгосрочный проект, который показывает пейзажи итальянских пригородов, в основном в центре Италии, которые пустуют. Творчество Фабрицио Мартелли вызывает глубокие, сложные и порой противоречивые эмоции.