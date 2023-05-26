Тагильский weekend топ-6: «Быть Сальвадором Дали», посетить «Библионочь», узнать тайны города и увидеть пустующую Италию

О том, чем заняться с 26 по 28 мая

Последние выходные уходящей весны в Нижнем Тагиле будут насыщены различными культурными мероприятиями, которые заинтересуют любителей кино, фанатов книг, тех, кто увлечён краеведением и искусством, и всех горожан, желающих с пользой провести свой досуг. Подробно о лучших событиях предстоящего уик-энда читайте в нашей подборке.

Клуб «Кинокритика» (18+)

26 мая в 18:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

В этот раз в клубе «Кинокритика» будут смотреть на большом экране и обсуждать биографическую драму о великом художнике-сюрреалисте «Быть Сальвадором Дали» (18+).

Birthday set (18+)

26 мая в 22:00

в баре «Гора»

В пятницу Антон Мэйдэй празднует день рождения. Поздравлять его будут гости и диджеи. Обещают много музыки и танцев.

Экскурсия по выставке «От чёрного к белому» (0+)

27 мая в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На выставке «От чёрного к белому» представлены произведения художницы Татьяны Баданиной и модельера Анны Сергеенко — матери и дочери. В экспозиции авторская коллекция одежды Анны Сергеенко «Чёрное=Белое» и вдохновлённая ею серия работ Татьяны Баданиной «Белые одежды». Анна Сергеенко ярко заявила о себе как дизайнер на Московском международном художественном салоне в ЦДХ и на выставке «Московская абстракция второй половины ХХ века» в Третьяковской галерее в 2003 году. В мае этого же года жизнь Анны трагически оборвалась.

Встреча «Краеведение. Опыт исследователя» (12+)

27 мая в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Как написать книгу о Нижнем Тагиле — об этом во время беседы расскажет краевед Андрей Пичугин. Тагильчанин является автором более 30 книг по истории Нижнего Тагила и Среднего Урала. На творческой встрече Андрей Леонидович ответит на вопрос, почему стал краеведом, и раскроет тайны города и его окрестностей.

Акция «Библионочь» (6+)

27 мая с 19:00 до 22:00

на пяти площадках города

«Библионочь» будет идти одновременно на площадках в Центральной библиотеке, посёлке Старатель, на Вагонке в библиотеке № 6, на Тагилстрое в библиотеке № 14 и на Гальянке в библиотеке № 18. Детская программа начнётся в 12:00, основные мероприятия запланированы с 19:00. Обширная программа включает концерты живой и электронной музыки, мастер-классы по игре на укулеле и творческие занятия, а также тематические квесты, связанные с литературой, командные и настольные игры. С подробной программой можно ознакомиться в социальных сетях библиотек.

Открытие фотовыставки «Подвешенная Земля» (6+)

27 мая в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Новая фотовыставка итальянского автора Фабрицио Мартелли под названием Terra Sospesa — это долгосрочный проект, который показывает пейзажи итальянских пригородов, в основном в центре Италии, которые пустуют. Творчество Фабрицио Мартелли вызывает глубокие, сложные и порой противоречивые эмоции.