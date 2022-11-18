Тагильский weekend топ-5: запечатлеть мгновение, узнать великую тайну и послушать акустический блюз

О том, чем заняться с 18 по 20 ноября

В эти выходные вы можете попытаться разгадать две великие тайны человечества с помощью чёрно-белых фотоснимков, увидеть мгновения, уходящие в небытие, послушать акустический блюз и погрузиться в историю родного города.

Концерт «5 репетиций» (18+)

18 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Государственный вокально-инструментальный ансамбль «5 репетиций» в составе Валерии Горбуновой, Вики из рок-группы «Кира Любавина», Жени Киприянова и Макса Фура подарит вам яркие впечатления и незабываемые эмоции в конце рабочей недели.

Открытие фотовыставки «Мир под замок» (12+)

19 ноября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Выставка работ российского фотографа Екатерины Берестовой. Пустота и свобода — тайны, которые разгадывает человечество на протяжении всей своей истории. Мир закрыт на замок, сокрыт, и у каждого свой взгляд на то, что происходит вокруг. Зрители вместе с художником могут попытаться заглянуть в мир непознанного.

Вечер акустического блюза (18+)

19 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Дуэт «Чемякин и Багичев» исполнит блюзовые композиции в акустической аранжировке. Гитара, вокал, губная гармошка — классический блюз и душевная атмосфера субботнего вечера.

«Краеведческий турнир» (12+)

20 ноября в 13:00

в мемориально-литературном музее А. П. Бондина (Красноармейская, 8)

История нашего города таит в себе немало загадок. В музее А. П. Бондина вас ждёт увлекательная игра, посвящённая 300-летию Нижнего Тагила, в процессе которой взрослые и дети познакомятся с интересными экспонатами и фактами, продемонстрируют свою эрудицию и быстроту реакции. Удовольствие от погружения в историю гарантировано. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (909) 017-1663 либо 8 (909) 019-5420.

Открытие фотовыставки «Непостоянство» (12+)

20 ноября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Выставка работ японского фотографа Шинчиро Такеды. Моменты из жизни, которые больше никогда не повторятся. Всего мгновенье — и перед глазами уже новая картина. Мир непостоянен, постоянен лишь смотрящий.