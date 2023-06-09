Тагильский weekend топ-5: уплываем в закат на сапе, отправляемся на забег и слушаем тагильских комиков 

О том, чем заняться с 9 по 12 июня

Лето набирает обороты. Безмятежные долгие прогулки, встречи с друзьями, активный отдых или культурный досуг? Мероприятия в эти длинные выходные подойдут под разное настроение, а наш традиционный пятничный гид поможет вам выбрать занятие по душе.

Прокат сапов на закате (6+)

9 июня в 17:00, 18:30, 20:00

на Тагильском пруду

Команда SUP MASTER NT приглашает на вечерние заплывы на сапах в акватории Тагильского пруда. Попробовать отправиться в небольшое путешествие можно и с детьми. Услуги платные. Для хорошего отдыха не понадобится никакого дополнительного инвентаря.



Фото: SUP MASTER NT во «ВКонтакте»



Забег «5 вёрст» (6+)

10 июня в 10:00

в парке имени Бондина

В десятый день рождения всероссийского проекта тагильские организаторы подготовили интересную программу. Бегунов ждёт встреча с олимпийским чемпионом Рио-Де-Жанейро Евгением Тищенко и многократной победительницей, призёром чемпионатов мира и Европы тагильчанкой Ириной Потеевой. Также в день забега участников порадуют памятными сувенирами и вкусными угощениями с горячим чаем.



Фото: «5 вёрст в парке Бондина. Нижний Тагил» во «ВКонтакте»



Импровизация от тагильских комиков (18+)

11 июня в 20:00

в баре «Гора»

В воскресный вечер несколько тагильских комиков соберутся, чтобы отточить свою фантазию и порадовать гостей юмором.

Пешеходная экскурсия «Загородная усадьба» (12+)

11 июня в 14:00

в музее «Демидовская дача»

На прогулке по парку вокруг «Демидовской дачи» можно будет узнать об архитектурном стиле постройки, о зданиях, которые в прошлом находились на этой территории. А ещё музейщики обещают удивить рассказом об истории усадебного парка: от господской оранжереи и зелёного лабиринта до теннисного корта.

Мастер-класс «Платье из бумаги» (6+)

10 июня в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На выставке «От чёрного к белому» гости музея смогут создать композицию по мотивам эскизов модельера Анны Сергеенко. В своих работах художница использовала разные типы бумаги и картона, закрепляла их клеем или обычными швейными нитками.