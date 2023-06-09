Тагильский weekend топ-5: уплываем в закат на сапе, отправляемся на забег и слушаем тагильских комиков 

О том, чем заняться с 9 по 12 июня
Лето набирает обороты. Безмятежные долгие прогулки, встречи с друзьями, активный отдых или культурный досуг? Мероприятия в эти длинные выходные подойдут под разное настроение, а наш традиционный пятничный гид поможет вам выбрать занятие по душе.
Прокат сапов на закате (6+)
9 июня в 17:00, 18:30, 20:00
на Тагильском пруду
Команда SUP MASTER NT приглашает на вечерние заплывы на сапах в акватории Тагильского пруда. Попробовать отправиться в небольшое путешествие можно и с детьми. Услуги платные. Для хорошего отдыха не понадобится никакого дополнительного инвентаря.
Забег «5 вёрст» (6+)
10 июня в 10:00
в парке имени Бондина
В десятый день рождения всероссийского проекта тагильские организаторы подготовили интересную программу. Бегунов ждёт встреча с олимпийским чемпионом Рио-Де-Жанейро Евгением Тищенко и многократной победительницей, призёром чемпионатов мира и Европы тагильчанкой Ириной Потеевой. Также в день забега участников порадуют памятными сувенирами и вкусными угощениями с горячим чаем.
Импровизация от тагильских комиков (18+)
11 июня в 20:00
в баре «Гора»
В воскресный вечер несколько тагильских комиков соберутся, чтобы отточить свою фантазию и порадовать гостей юмором.
Пешеходная экскурсия «Загородная усадьба» (12+)
11 июня в 14:00
в музее «Демидовская дача»
На прогулке по парку вокруг «Демидовской дачи» можно будет узнать об архитектурном стиле постройки, о зданиях, которые в прошлом находились на этой территории. А ещё музейщики обещают удивить рассказом об истории усадебного парка: от господской оранжереи и зелёного лабиринта до теннисного корта.
Мастер-класс «Платье из бумаги» (6+)
10 июня в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
На выставке «От чёрного к белому» гости музея смогут создать композицию по мотивам эскизов модельера Анны Сергеенко. В своих работах художница использовала разные типы бумаги и картона, закрепляла их клеем или обычными швейными нитками.