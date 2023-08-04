Тагильский weekend топ-5: станцевать бачату, послушать сет от Джонни Бонгзилы, сделать принт на шоппере и нарисовать картину на природе

О том, чем заняться с 4 по 6 августа
Вот и начался последний месяц лета, а это значит, что не стоит упускать возможность насладиться предстоящими выходными. Чем можно заняться и как спланировать свой досуг в этот weekend, читайте в нашей подборке.
Сет от Джонни Бонгзила (18+)
4 августа в 23:00
в баре «Гора»
Диджей Джонни Бонгзила — мастер, который давно раскачивает музыкальную культуру в регионе и знает толк в вибрациях. Организаторы обещают, что на вечеринке прозвучат нетипичные ритмы.
Мастер-класс «Экосумка» (12+)
5 августа в 14:00
в Центральной библиотеке
Уникальная возможность создать неповторимый принт на шоппере с помощью акриловых красок. Домой вы уйдёте довольными и со своей авторской экосумкой.
Мастер-класс по бачате (16+)
5 августа с 18.00 до 20:00
на набережной, рядом с рестораном Nebar
Если вы решили попробовать себя в чём-то новом и необычном, то самое время научиться танцевать бачату. Каждый желающий может прийти и попробовать себя в одном из самых красивых и чувственных латиноамериканских танцев. Зажигательная музыка подарит вам яркие эмоции и хорошее настроение. Организаторы обещают зарядить участников неиссякаемой энергией танца.
Игры с аниматором (6+)
6 августа с 16:00 до 18:00
в ТРЦ DEPO
ТРЦ DEPO приглашает всех родителей порадовать своих детей, ведь аниматоры проведут бесплатные детские праздники. Каждого маленького гостя ждёт встреча с любимыми героями, а также конкурсы и розыгрыши призов.
Мастер-класс по созданию картин на природе (6+)
6 августа в 13:00
в парке советской скульптуры «Музеон»
Есть ли что-то лучше и полезнее для юных художников, чем творчество на свежем воздухе? Конечно, нет. Поэтому румяные, весёлые, с горящими глазами мальчишки и девчонки, прихватив этюдники, альбомы, краски и кисточки, всегда с удовольствием отправляются на занятия, проходящие в формате творческих пленэров.