Тагильский weekend топ-5: сделать кролика из шёлка и бисера, послушать музыку и сшить новую рубашку из трёх старых

О том, чем заняться с 2 по 4 декабря

В первые выходные наступившей календарной зимы тагильчане и гости города смогут послушать кавер-исполнителей в разных жанрах, своими руками изготовить символ 2023 года — голубого водяного кролика — и научиться тому, как из трёх старых рубашек сшить одну новую.

Выступление группы «Адидас» (18+)

2 декабря в 20:00

в баре «Гора»

Группа «Адидас» выступит с новой программой «Подул пассат». Будет тепло, уютно и запомнится надолго.

Мастер-класс по вышивке на броши «Кролик» (12+)

3 декабря в 12:00

в мастерской Олеси Перминовой (Захарова, 10а, третий этаж)

На мастер-классе вы поработаете с такими материалами, как натуральный шёлк, японская фурнитура и бисер, австрийский хрусталь и бархат. Также вас ожидает чайная пауза с десертами от шоколатье Анны Шоколад. Количество мест ограничено, запись по телефону +7 (922) 129-32-15.

Мастер-класс «Символ года в технике сухое валяние» (12+)

3 декабря в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Окунитесь в сказочный мир и сотворите маленького водяного кролика, который станет замечательным дополнением к вашему новогоднему интерьеру. Предварительная запись через сообщения в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/artmnt.

Музыкальный вечер (18+)

3 декабря в 20:00

в баре «Гора»

Романтичный и трогательный дуэт Кирилла Гачегова и Александры Новгородовой выступит в субботу с новой программой, а также исполнит полюбившиеся слушателям композиции.

Фестиваль «Ещё раз» (12+)

4 декабря в 14:00

в креативном кластере Samoro.doc

Многое можно использовать ЕЩЁ РАЗ: из трёх старых рубашек сшить одну новую, вместо холста взять коробку от пиццы, прочитанную книгу передать в новые руки, а совсем непригодное к использованию сдать на переработку. На фестивале можно будет приобрести одежду, украшения и другие предметы ручного производства местных мастеров. А также обменяться книгами и научиться правильно сортировать вторсырьё для утилизации.