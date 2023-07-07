Тагильский weekend топ-5: роспись по металлу, картинг, лазертаг, этнический фестиваль «Дух Урала» и пленэрная живопись 

О том, чем заняться с 7 по 9 июля

Не стоит упускать возможность насладиться хорошей погодой, поэтому лучше проводить как можно больше времени на свежем воздухе, в чём вам поможет наша подборка интересных событий на предстоящий weekend. В эти выходные тагильчане и гости города могут поиграть в арчеритаг и лазертаг и покататься на картинге. А ещё создать собственную картину на природе, расписать поднос, посетить этнический фестиваль «Дух Урала» и фотовыставку «Автопортрет».

II Этнический фестиваль «Дух Урала» (6+)

7 июля в 17:00

Деревня Баронская

На лесной поляне в устье реки Межевая Утка, напротив Демидовской пристани, каждый сможет прикоснуться к древней уральской культуре, познакомиться с традициями и обычаями. Гостей ожидает разнообразная программа: выступление фольклорных, народных, танцевальных коллективов. А ещё народные забавы, игры, хороводы, обряды, ярмарка мастеров, мастер-классы, фотозоны в народном стиле, этно-фолк дискотека, пускание венков на воду и многое другое. А по окончании фестиваля можно здесь же заночевать в палатке.

Мастер-класс «Традиционная тагильская роспись по металлу» (6+)

8 июля с 13:00 до 14:30

Музейно-производственный комплекс, туристический центр «Тагильский поднос», Балакинская, 1

Вас ждут уютная творческая атмосфера, чай и кофе. Вы познакомитесь с современной продукцией предприятия, историей и с традициями исконного тагильского промысла. А ещё увидите коллекцию подносов будущего музея. А также мастер-художник пошагово объяснит, как расписать поднос. Если это получится, то свою работу можно забрать с собой.

Арчеритаг, картинг, лазертаг (6+)

9 июля с 12:00 до 16:00

Картинг центр К2, Трикотажников, 1

Здесь для детей от от 7 до 14 лет есть прекрасная возможность бесплатно поиграть в арчеритаг и лазертаг, а также покататься на картинге. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно перейти в паблик «Картинг центр К2 Нижний Тагил» во «ВКонтакте», сделать репост акции и показать организаторам на месте. Участники могут воспользоваться предложением только один раз.

Пленэрная живопись (6+)

9 июля в 13:00

Парк советской скульптуры «Музеон»

Нижнетагильский музей изобразительных искусств предлагает горожанам творчески отдохнуть в одном из самых красивых мест города и создать авторскую художественную работу. Находясь в парке около музея, можно не только увидеть исторические архитектурные объекты, но и запечатлеть их. А поможет в этом опытный художник и музейный педагог.

Фотовыставка «Автопортрет» (6+)

С 4 до 24 июля

Фойе кинотеатра «Красногвардеец»

Фотовыставка Андрея Городецкого раскрывает его личный взгляд на мир вокруг нас, а также его способность улавливать суть места или момента времени через объектив. Каждая фотография даёт представление о художественном видении автора и историях, которые он воплощает в жизнь. У вас есть возможность посмотреть уникальные места, которые забыты или уже не существуют.