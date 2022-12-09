Тагильский weekend топ-5: прогулка на мотосноуборде, каллиграфическое письмо Деду Морозу, концерт кавер-группы и мастер-класс по росписи медовых пряников

О том, чем заняться с 9 по 11 декабря

В эти снежные выходные можно будет покататься на мотосноуборде по Выйскому пруду, написать перьевыми ручками и чернилами письмо Деду Морозу в технике каллиграфии. А также посетить лекцию, посвящённую 95-летию выдающегося тагильского художника Алексея Константинова, побывать на концерте екатеринбургской кавер-группы Eventi и расписать медовый пряник.

Прогулка по Выйскому пруду на мотосноуборде (18+)

9 декабря в 15:00

Выйский пруд

Команда SUP_MASTER_NT запускает новое направление активного отдыха в Нижнем Тагиле — прокат мотосноубордов. Мотосноуборд — прекрасное средство передвижения по заснеженным полям и лесам. И это не альтернатива снегоходам, а самостоятельная категория транспортных средств, для управления которыми не требуются права.

Мастер-класс «Письмо Деду Морозу» (6+)

10 декабря в 14:00

Мемориально-литературный музей Бондина

Каллиграфия — это не просто искусство красиво писать, она является одной из отраслей изобразительного искусства. Владеющий каллиграфией может оформить письмо в оригинальной художественной манере. Вы возьмёте перьевые ручки и чернила и напишете письмо Деду Морозу в технике каллиграфии.

Лекция, посвящённая 95-летию художника Алексея Константинова, «Взгляд в прошлое и настоящее» (12+)

10 декабря в 15:00

Музей изобразительных искусств

Яркий и незаурядный художник, одновременно живописец, график, монументалист, никогда не останавливавшийся в собственном творческом поиске, примеряя на себя разные стили, постоянно прорастал новыми идеями, менявшими его художнический облик. Творческое мышление Алексея Константинова остро индивидуально — он живёт одновременно в мире реальном и ирреальном, узнаваемом и зашифрованном. Живописец поражает многообразием форм и их взаимодействий. Порой его произведения кажутся непонятными, похожими на ребус.

Концерт музыкальной группы Eventi (18+)

10 декабря в 22:00

Гастропаб «Ленинград»

Eventi — кавер-группа из Екатеринбурга с репертуаром, состоящим преимущественно из современных танцевальных хитов и любимых «хитов-боевиков», проверенных временем. Вы не только насладитесь невероятно красивым женским вокалом и виртуозной игрой на музыкальных инструментах, но и обязательно пойдёте танцевать под любимую песню.

Ярмарка мастеров «Полна коробочка» с лекциями и мастер-классами (12+)

11 декабря в 14:00

Креативный кластер SAMORO.doc

Организаторы ярмарки напоминают, что пора покупать новогодние подарки, самые тёплые, ручной работы. Также вас ждёт показ традиционных костюмов с лекционной и практической частью, мастер-класс по росписи медовых пряников и изготовлению рождественского ангела (с 15:00 до 15:40) и лекция про денежные отношения горнозаводчан (с 15:00 до 15:40).