Тагильский weekend топ-5: идём на хоккейный матч, слушаем живую музыку, знакомимся с коллекционером фотографий и участвуем в мастер-классах

О том, чем заняться с 28 апреля по 1 мая

Тёплая и солнечная рабочая неделя незаметно подошла к концу. Советуем вам в праздничные выходные не сидеть дома, а посетить интересные события в городе. Подробно о лучших мероприятиях — в нашей пятничной подборке.

Книжно-цветочный своп (6+)

29 апреля с 11:00 до 15:00

в Центральной библиотеке

Своп пройдёт в фойе Центральной городской библиотеки. Обменять книги и растения можно будет на протяжении всего мероприятия. В 12:00 начнётся экологический лекторий, а с 13:00 пройдёт мастер-класс по росписи экосумки. Мастер-класс платный, все материалы будут предоставлены.

Встреча «Краеведение. Опыт исследователя» (12+)

30 апреля в 14:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Культурный центр приглашает на встречу с председателем Нижнетагильского клуба краеведов, автором проекта «Тагил фото» Николаем Щёкотовым. Тагильчанин работает в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» и коллекционирует фотографии. Его проект «Тагил фото» посвящён развитию фотодела в дореволюционный период в Нижнем Тагиле, фотографам и фотоателье того времени. На встрече он опишет собственный исследовательский путь, покажет ценные фотографии из своей коллекции, расскажет, как узнать, кто изображён на снимках.

Концерт Александры Новгородовой и Кирилла Гачегова (18+)

29 апреля в 20:00

в баре «Гора»

Создавать музыкальное настроение в этот вечер будут молодая исполнительница Александра Новгородова и гитарное соло Кирилла Гачегова. Талантливая пара исполнит каверы известных исполнителей.

Товарищеский хоккейный матч между командами ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК (0+)

28 апреля в 18:30

в СК «Президентский»

Любителей спортивных состязаний приглашают на традиционный товарищеский хоккейный матч между сборными командами ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.

Ярмарка мастер-классов (6+)

29 апреля в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Мероприятие соберёт на одной площадке десятки тагильских мастеров. Увидеть творчество художников и ремесленников, а также поучаствовать в мастер-классах можно будет в пространстве креативного кластера. Ярмарка займёт все три этажа.