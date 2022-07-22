Тагильский weekend топ-5: фестиваль уличной культуры, детский праздник с воздушными змеями и экосвоп

О том, чем заняться с 22 по 24 июля
Середина лета уже позади, поэтому нужно успевать осуществлять все планы! В нашей традиционной пятничной подборке мы расскажем, как здорово провести время в музеях, барах и на свежем воздухе.
Экологический своп (12+)
22 июля с 14:00 до 15:00
в «Доме Окуджавы»
Бесплатный обмен растениями, книгами и предметами интерьера организовывают ребята из Oliva Plants и сотрудники «Дома Окуджавы». Представители Oliva Plants расскажут, как правильно ухаживать за растениями, и организуют сбор пластиковых крышек и батареек. Вход свободный.
Лаунж-вечер (18+)
22 июля в 20:00
в баре «Гора»
В летний пятничный вечер солистка кавер-группы «Контрабанда» Наташа Мишина наполнит бар лаунж-атмосферой.
Концерт полуфиналистов проекта «Новые голоса» (12+)
23 июля в 18:00
в «АртРезиденции» в Черноисточинске
Большой концерт полуфиналистов второго сезона музыкального конкурса телекомпании «Телекон» и радиостанции «Экорадио». Участники сами написали музыку и тексты. Из 40 заявок конкурсантов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Нижней Салды и других уральских городов организаторы выбрали десять сильнейших.
Фестиваль уличной культуры (6+)
24 июля с 14:00 до 19:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
В рамках проекта «Говорит Тагил» музей придумал фестиваль, на котором можно окунуться в атмосферу уличной культуры. Характерные направления танца, стрит-арт, атмосферные фото и видео, битбокс и диджеинг, перформансы, уличная мода и различные мастер-классы ждут в эти выходные гостей музея.
Праздник для детей и родителей (0+)
23 июля с 14:00 до 17:00
в этнопарке «Ермаково городище»
Летний праздник на природе для всей семьи с пенной дискотекой, красками холи и цветным дымом. В праздничной программе также шоу воздушных змеев, анимация в мыльных пузырях с развлечениями и подарками.