Тагильский weekend топ-5: фестиваль уличной культуры, детский праздник с воздушными змеями и экосвоп

О том, чем заняться с 22 по 24 июля

Середина лета уже позади, поэтому нужно успевать осуществлять все планы! В нашей традиционной пятничной подборке мы расскажем, как здорово провести время в музеях, барах и на свежем воздухе.

Экологический своп (12+)

22 июля с 14:00 до 15:00

в «Доме Окуджавы»

Бесплатный обмен растениями, книгами и предметами интерьера организовывают ребята из Oliva Plants и сотрудники «Дома Окуджавы». Представители Oliva Plants расскажут, как правильно ухаживать за растениями, и организуют сбор пластиковых крышек и батареек. Вход свободный.

Лаунж-вечер (18+)

22 июля в 20:00

в баре «Гора»

В летний пятничный вечер солистка кавер-группы «Контрабанда» Наташа Мишина наполнит бар лаунж-атмосферой.

Концерт полуфиналистов проекта «Новые голоса» (12+)

23 июля в 18:00

в «АртРезиденции» в Черноисточинске

Большой концерт полуфиналистов второго сезона музыкального конкурса телекомпании «Телекон» и радиостанции «Экорадио». Участники сами написали музыку и тексты. Из 40 заявок конкурсантов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Нижней Салды и других уральских городов организаторы выбрали десять сильнейших.

Фестиваль уличной культуры (6+)

24 июля с 14:00 до 19:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В рамках проекта «Говорит Тагил» музей придумал фестиваль, на котором можно окунуться в атмосферу уличной культуры. Характерные направления танца, стрит-арт, атмосферные фото и видео, битбокс и диджеинг, перформансы, уличная мода и различные мастер-классы ждут в эти выходные гостей музея.

Праздник для детей и родителей (0+)

23 июля с 14:00 до 17:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Летний праздник на природе для всей семьи с пенной дискотекой, красками холи и цветным дымом. В праздничной программе также шоу воздушных змеев, анимация в мыльных пузырях с развлечениями и подарками.