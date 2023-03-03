Тагильский weekend топ-5: арт-квиз про советское искусство, поход на гору Синюю и весенний маркет ручных изделий

О том, чем заняться с 3 по 5 марта

Наконец-то наступила весна, и сразу дышать стало легче. В это время всегда хочется чем-то себя занять. Например, провести генеральную уборку квартиры, найти интересное увлечение или много гулять. В предстоящие выходные можно отправиться в поход на гору Синюю с живописными видами, проверить свои знания советского искусства на арт-квизе и купить подарки к 8 Марта на маркете ручных изделий.

Арт-квиз «Недавнее далёко. Искусство советской эпохи» (0+)

3 марта в 18:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Новый творческий арт-квиз посвящён культуре советского периода. Шесть туров будут состоять из разного формата вопросов про изобразительное искусство, музыку, литературу и кино. Победителей ждут призы от спонсоров мероприятия.

Игра-аукцион «Мифы и легенды города N» (12+)

Каждую пятницу в 14:00

в Историко-краеведческом музее

Какие тайны хранят в себе улочки города N? Что передают из уст в уста обитатели старинных зданий? Участвовать в интеллектуальной игре может команда от четырёх человек.

Праздник весны к Международному женскому дню (0+)

4 марта с 14:00 до 18:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В преддверии 8 Марта в музее пройдут разнообразные мероприятия: мастер-классы от художников, праздничный концерт, лекции и арт-салон, где можно будет приобрести работы тагильских авторов.

Поход на скалы-останцы горы Синей (6+)

5 марта с 08:30 до 18:00

Туристический клуб «Азимут» на Космонавтов, 36

Инструкторы турклуба зовут тагильчан в эти выходные отправиться в поход на гору Синюю. В планах туристов — посетить скалы Кораблик, Палец, Парус и Арка. В этот район сложно добраться на общественном транспорте, организаторы предлагают доехать до места на личных авто. Тех, кто не за рулём, возьмут с собой другие участники похода. Записаться на мероприятие можно по телефону 8 (912) 613-05-19 (Андрей).

Весенний «Колокол-маркет» (0+)

5 марта с 12:00 до 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Более 30 мастеров представят на маркете товары ручной работы. Из многообразного хенд-мейд-ассортимента можно выбрать красивый памятный подарок. Также здесь пройдёт мастер-класс на гончарном круге от гончарной школы «Колокол». Весь день для гостей будет играть музыка, пройдут лотереи и розыгрыши.