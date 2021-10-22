Тагильский weekend топ-15: последние выходные без QR-кодов, Stand Up, новые выставки и мастер-классы 

О том, чем заняться с 22 по 24 октября

Пока ещё не все тагильчане «закодировались», но уже со следующей недели культурные учреждения города будут работать только в качестве «зелёных зон». А это значит, что попасть на мероприятия и концерты мы сможем только при наличии заветного QR-кода. Эти выходные в Нижнем Тагиле обещают быть очень интересными и насыщенными, поэтому предлагаем забыть об ограничениях, немного выдохнуть и решить, как провести ближайшие три дня, с помощью нашей традиционной подборки.

Музыкальные впечатления

1.Концерт группы «Марика» (18+).

Где и когда? 23 октября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Группа из Екатеринбурга исполнит каверы на композиции «Мумий Тролля», Земфиры, «Серебра», ZIVERT, Cream Soda и Loboda.

Зачем идти? Чтобы танцевать до упаду.

2.Концерт «ЗАВОДной оркестр» (12+).

Где и когда? 23 октября в 17:00 в Большом зале филармонии (пр. Ленина, 31).

О чём? Концерт передаст атмосферу советских парков и танцплощадок, где играла живая музыка. Знаменитые вальсы, фокстроты, танго, песни советского кино, которые «строить и жить помогали». Специально для этого концерта маэстро Евгений Сеславин восстанавливал старые партитуры заводских духовых коллективов, чтобы оркестр «Тагил-бэнд» исполнил их на сцене филармонии.

Зачем идти? Чтобы ощутить, каким был драйв и слэм на дискотеке вашей бабушки.

Благотворительный концерт «Будем жить!» (0+). Где и когда? 24 октября в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Дмитрий Давыдов — создатель первого в Нижнем Тагиле камерного оркестра, сейчас музыкант борется с раком. Его друзья, коллеги и ученики решили провести благотворительный концерт. Собранные на мероприятии средства пойдут на лечение. В стенах музея выступят инструментальный дуэт «Милонга», Наталья Воронина (орган), хоровой ансамбль «Классика-микс», ансамбль «Лира», ансамбль «Невский», Ольга и Илья Орликовы (домра и аккордеон), Антон Ершов (вокал), Василий Мехоношин (гитара), группа «Кира Любавина и девятое небо».

Зачем идти? Чтобы поддержать прославленного дирижёра.

Своими руками

Мастер-класс по созданию изделий из эпоксидной смолы (12+)

Где и когда? 23 и 24 октября в 12:00 в творческой мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77).

О чём? Под руководством Ольги Трифоновой гости сделают универсальные подставки для дома. Изделия в этой технике создаются два дня, потому что смола застывает как минимум 12 часов. И только на следующий день изделия можно будет покрасить. На мастер-класс просят записываться заранее по телефонам: 8 (908) 63-77-896 и 8 (982) 61-000-21.

Зачем идти? Чтобы создать красивое изделие для интерьера.

Мастер-класс по работе с мозаикой (6+).

Где и когда? 24 октября в 15:00 в новой мастерской «Вместе» в Доме художника (Уральская, 4/1).

О чём? Первый мастер-класс в новой мастерской художницы Кристины Жуковой будет посвящён искусству мозаики. На занятии гости смогут сделать на выбор брошь или подвеску различных форм. На мастер-класс просят записываться в direct.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время.

Мастер-классы по гончарному делу (6+).

Где и когда? С 22 по 24 октября в мастерской «Гончарный двор» (Уральская, 2).

О чём? В пятницу в 12:00 в мастерской можно будет слепить своими руками авокадо, ананас или гранат. В этот же день в 17:00 в технике ручной лепки предлагают сделать чайную пару. Субботним днём в 12:00 вы сможете изготовить сервировочную тарелку с оливковой веточкой, а вечером в 17:00 — боулы в виде китов. В воскресенье в 12:00 в мастерской проведут детский мастер-класс по лепке тарелки для супа. А вечером в 16:00 будут делать артишоки. Узнать стоимость и записаться можно здесь.

Зачем идти? Чтобы создать своими руками настоящее глиняное изделие.

Мастер-класс по макраме к Хэллоуину (12+).

Где и когда? 23 октября в 14:00 в мастерской Олеси Перминовой (Захарова, 10а).

О чём? Специально к Хэллоуину на мастер-классе предлагают сплести интерьерный подвес для вазы-светильника или тыквы. Все материалы гостям мастер-класса предоставят, в том числе и тыквы.

Зачем идти? Чтобы провести субботу в творческой атмосфере.

Вернисажи

Выставка «В отражении» в Молодёжном театре (6+).

Где и когда? С 24 октября по 30 ноября в Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Тагильские художницы подготовили выставку, в основе которой — женские образы. Создавали экспозицию о красоте Лариса Шаповалова, Надежда Лебедева, Линда Герасимова, Наталья Наумова, Людмила Рыжова и Люда Орлова. Вдохновил их испанский художник Пабло Пикассо, день рождения которого отмечается в конце октября.

Зачем идти? Чтобы увидеть живопись, графику и декоративно-прикладное искусство тагильских художниц.

Фотовыставка «Реальность» в галерее «Полярный куб» (16+).

Где и когда? Открытие выставки состоится 22 октября в 18:00 в галерее «Полярный куб» (Строителей, 4).

О чём? Фотовыставку «Реальность», автор которой — Якопо Госпел Квагга из Японии, можно будет увидеть в новом проекте Евгения Комухина в закрытой галерее «Полярный куб». Вход по предварительной записи по телефону: 8 (912) 260-93-29.

Зачем идти? Чтобы посмотреть фотовыставку уличной фотографии.

Познавательно и интересно

Тематическая экскурсия «Художественная бронза Фёдора Звездина» (6+).

Где и когда? 23 октября в 13:00 в историко-техническом музее «Дом Черепановых» (Верхняя Черепанова, 1).

О чём? На экскурсии гостей познакомят с историей развития бронзолитейного дела в Нижнем Тагиле и творчеством крепостного мастера Фёдора Звездина. Он был выходцем из семьи крепостного тагильского рабочего, и его, как одного из талантливых учеников Выйского заводского училища, в 15-летнем возрасте отправили обучаться бронзолитейному делу к известному французскому скульптору Пьеру Филиппу Томиру в Париж.

Зачем идти? Чтобы узнать об уральских мастерах.



Фото: Тимофея Дубинина



«Литературная монополия» (6+).

Где и когда? 24 октября в 14:00 в мемориально-литературном музее им. А. П. Бондина (Красноармейская, 8).

О чём? Лингвистическая игра в монополию позволит её участникам стать «министрами культуры». Участников просят предварительно записаться по телефону: 8 (3435) 37-02-01.

Зачем идти? Чтобы проверить свои знания по литературе.

Весело

Stand Up (18+).

Где и когда? 24 октября в 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Макс Бодров и Даня Цыпушкин с компанией написали много новых текстов и обещают много веселья. Бронировать столики просят по телефону: 8 (912) 643-24-77.

Зачем идти? Чтобы послушать тагильский стендап в воскресный вечер.

Киноновинки

Драма «Человек божий» (12+).

Где и когда? С 14 октября в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? Фильм об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, о несправедливо осуждённом епископе, который впоследствии был причислен к лику святых.

Зачем идти? Чтобы узнать об одном из самых почитаемых в Греции святых.

14. Военная драма «Учёности плоды» (12+).

Где и когда? С 21 октября в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? Последние годы войны. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер. Здесь немка ведёт просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян. Её действия вызывают неодобрение немецкого командования. Вскоре из Берлина приходит приказ вывезти из Михайловского все исторические ценности, но жители села решаются любыми способами спасти Пушкинское наследие.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новую российскую киноленту.

15. Мистическая комедия «Дракулов» (16+).

Где и когда? С 21 октября в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Мягкий кинотеатр» и «Красногвардеец».

О чём? Новая российская комедия расскажет фантастическую историю о появлении вампиров в Российской империи XIX века. История начинается тогда, когда граф Дракулов родом из далёкой Трансильвании решает приобрести новый особняк в Москве.

Зачем идти? Чтобы оценить новую отечественную комедию с Михаилом Галустяном в главной роли.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.