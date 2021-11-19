​​​​​​​Тагильский weekend топ-15: любуемся летающими лыжниками, идём на долгожданные кинопремьеры и занимаемся творчеством 

О том, чем заняться с 19 по 21 ноября

Эти выходные будут очень насыщенными. На этой неделе предлагаем побывать на горе Долгой на Кубке мира по прыжкам с трамплина, сходить на открытие новых выставок в музеях и галереях и послушать тагильских комиков. А ещё все выходные в местных барах и ресторанах будет звучать живая музыка, так что культурное разнообразие вам обеспечено!

Музыкальные впечатления

1. Концерт Анны Ивановой и Кирилла Гачегова (18+).

Где и когда? 19 ноября в 20:00 в ресторане RUSH (Красноармейская, 42а).

О чём? Гостей ждёт камерный вечер в компании акустического дуэта Анны Ивановой (вокал) и Кирилла Гачегова (гитара).

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

2. Lounge Friday (18+).

Где и когда? 19 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Максим Кипер исполнит сольную программу и создаст в баре приятную лаунж-атмосферу.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время.

3. Джазовый концерт в баре (18+).

Где и когда? 20 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Екатеринбургские исполнители Анна Воробьёва и Руслан Ибрагимов исполнят композиции в жанрах джаз, соул и поп под аккомпанемент пианистки Анастасии Шпилёвой.

Зачем идти? Чтобы этот субботний вечер запомнился надолго.

Своими руками

4. Мастер-класс по живописи от студии Кати Рауш (16+).

Где и когда? 21 ноября в 16:00 в ресторане RUSH (Красноармейская, 42а).

О чём? Гости мастер-класса смогут создать картину при помощи потали и текстурной пасты. Даже тот, кто ни разу не держал в руках кисть, сможет получить удовольствие от процесса. Записаться на занятие можно по телефону 8 (3435) 46-03-13.

Зачем идти? Чтобы попасть на необычную творческую вечеринку в ресторане.

5. Мастер-класс по мозаике (6+).

Где и когда? 21 ноября в 14:00 в мастерской «Вместе» в Доме художника (Уральская, 4/1).

О чём? На мастер-классе художницы Кристины Жуковой гости смогут составить собственное панно из мозаики с любым узором. На мастер-класс можно записаться через direct.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время.

6. Мастер-класс по живописи «Ароматные пионы» (6+).

Где и когда? 20 ноября в 12:00 в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77, угловой подъезд).

О чём? Несмотря на то, что за окном уже зима, художники мастерской предлагают окунуться в лето и написать пионы на холсте. Записываться на занятие просят по телефону 8 (908) 63-77-896.

Зачем идти? Чтобы подарить себе хорошее настроение.

Вернисажи

7. Открытие выставки «Серия жёлтых перчаток» (12+).

Где и когда? 21 ноября в 16:00 в галерее «Полярный куб» (Строителей, 4).

О чём? В фотопроекте «Серия жёлтых перчаток» американка Лиза Бирд исследовала гендерные нормы и социальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Вместе с моделью фотограф создавала образы, отражающие разные стороны жизни женщины. Вход по предварительной записи по телефону 8 (912) 26-09-329.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством американского автора.

8. Открытие выставки «Мужчина самых честных правил» (6+).

Где и когда? 19 ноября в 16:00 в музее «Демидовская дача» (Красногвардейская, 5а).

О чём? К юбилею города музей-заповедник готовит выставки, посвящённые истории города, горнозаводскому делу, людям, их занятиям и образу жизни. На новой выставке тагильчане смогут увидеть портреты служащих, визитки, документы, огнестрельное и холодное оружие, а также другие предметы XIX–XX веков.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на уникальные экспонаты прошлого.

9. Выставка «Читая Достоевского» (0+).

Где и когда? С 11 ноября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На выставке представлены иллюстрации к произведениям писателя, графические изображения Достоевского и иллюстрированные книжные издания. Также в новом выставочном проекте экспонируются работы таких художников, как Владимир Минаев, Файтель Мулляр, Бениамин Басов и других. Для посетителей прямо на выставке сотрудники музея подготовили головоломку по произведениям писателя, которую предлагают разгадать.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в мир русского писателя.

Спортивные впечатления

10. Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин (0+).

Где и когда? 20 ноября в 18:45 и 21 ноября в 18:30 на горе Долгой.

О чём? Тагильчане станут свидетелями захватывающих соревнований. В наш город приедут 75 спортсменов из 19 стран мира. Нижний Тагил открывает Кубок мира впервые за всю многолетнюю историю проведения этого турнира.

Зачем идти? Чтобы не пропустить зрелищные соревнования.

Познавательно

11. Мастер-класс «Механическая рыба» на выставке Максима Нуштаева (6+).

Где и когда? 20 ноября в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Гостей музея ждёт экскурсия по выставке тагильского художника Максима Нуштаева. Автор работает с деревом, металлом и костями животных. Максим использует в своих работах вырезки из газет, репродукции картин известных мастеров, дверные ручки, монеты, свечи и многое другое. После экскурсии гостям предложат создать свою работу по мотивам творчества художника.

Зачем идти? Чтобы открыть в себе творческие способности.

12. Лекция «Подносы России» (12+).

Где и когда? 20 ноября в 14:00 в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1).

О чём? Вас познакомят с историей возникновения самых известных центров декоративной росписи по металлу. А научный сотрудник музея-заповедника Мария Маркина расскажет гостям об особенностях росписи тагильских подносов.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в историю одного из самых известных промыслов.

Весело

13. Stand Up. Открытый микрофон (18+).

Где и когда? 21 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В «Открытом микрофоне» выступят участники тагильского стендапа, а также комики-новички. Бронировать столики просят по телефону 8 (912) 643-24-77.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с тагильским юмором.

Киноновинки

14. Драма «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”» (18+).

Где и когда? С 18 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Вместе с героями фильма зрители отправятся в середину ХХ века. Новый фильм Уэса Андерсона расскажет о работе в Париже отделения американской газеты, которая публикует удивительные истории на страницах последнего выпуска.

Зачем идти? Чтобы посмотреть один из самых ожидаемых фильмов этой осени.

15. Драма «Последняя дуэль» (18+).

Где и когда? С 18 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Сюжет погружает зрителя во Францию XIV века. История рассказывает о нормандском рыцаре Жане де Карруже, который по возвращении с войны вступает в поединок за честь своей жены. В случае поражения за ложные обвинения её могут сжечь на костре.

Зачем идти? Чтобы увидеть новую работу Ридли Скотта.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе QR-код, паспорт и маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.