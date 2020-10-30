Тагильский weekend топ-15: ищем драконов, отправляемся в страну мультфильмов и отмечаем Хэллоуин

О том, чем заняться с 30 октября по 1 ноября

Эти выходные будут страшными и ужасающими. Предлагаем переодеться в костюм жуткой нечисти и отправиться навстречу злым духам и своим кошмарам. Подготовили для вас несколько идей для идеального Хэллоуина. А для тех, кто боится мистических приключений, составили подборку культурных активностей на любой вкус.

Отдыхаем в кино

1. Фильм «Ведьмы» (12+).

Где и когда? С 29 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Комедия-фэнтези по мотивам произведений Роальда Даля с Энн Хэтэуэй в главной роли. По сюжету мальчик переезжает к своей любимой бабушке в маленький городок в Алабаме. Там герой знакомится с обманчиво обаятельными и коварными ведьмами. Бабушка решает увезти внука подальше от необычных жительниц городка и отправиться на морской курорт. Однако именно на курорте в это время собираются ведьмы со всего света, чтобы воплотить свои злодейские планы.

Зачем идти? Чтобы вместе с героями спастись от ведьминского зла.

2. Фильм «Повелитель драконов» (6+).

Где и когда? С 29 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Молодой дракон из большого города мечтает попасть в мир рептилий, где все существа живут в спокойствии и безопасности. Герой просит о помощи незадачливого парня, который даже не подозревал, что в мире существуют настоящие драконы. Вместе они отправляются в путешествие по таинственным уголкам Земли, а ещё мальчику придётся доказать всем, что он истинный повелитель драконов.

Зачем идти? Чтобы отправиться навстречу невероятным приключениям в страну рептилий и сказочных драконов.

3. Фильм «Где ты там, Адам?» (6+).

Где и когда? 31 октября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Документальный фильм о жизни Афонского монастыря Дохиар. Режиссёр ленты Александр Запорощенко снял беседы монахов о смысле монашеской жизни, физическом и духовном труде, Боге и уединении.

Зачем идти? Чтобы услышать монологи о важных вопросах бытия.

4. Фильм «Крёстная мама» (16+).

Где и когда? С 29 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Талантливая переводчица работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Она решается изменить свою жизнь и стать наркодилером — теперь вся полиция охотится за ней.

Зачем идти? Чтобы увидеть, как сотрудник полиции стала влиятельным наркобароном.

5. Фильм «Пустошь тьмы и зла» (18+).

Где и когда? С 29 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? История начинается со смерти семейной пары, которая умирает при таинственных обстоятельствах в неприметном сельском городке. Родственники собираются в доме умерших, чтобы почтить их память, но вскоре с ними начинают происходить кошмарные и зловещие события.

Зачем идти? Чтобы посмотреть ужасающую киноновинку в Хэллоуин.

Творчество рядом

6. Спектакль «Сорочинская ярмарка» (12+).

Где и когда? 31 октября в Новом Молодёжном театре.

О чём? Спектакль челябинского режиссёра Александра Черепанова. Постановка создавалась по мотивам произведений Николая Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь накануне Ивана Купалы». Постановщикам удалось передать тонкий гоголевский юмор и мистический мир с ведьмами и чертями, которые живут среди обычных людей. Спектакль получился смешным, динамичным и в хорошем смысле слова киношным — с эффектами замедления времени и движений актёров.

Зачем идти? Чтобы оказаться в мистическом мире Гоголя, полном чертей, ведьм и утопленниц.

7. Спектакль «С широко закрытыми глазами» (16+).

Где и когда? 1 ноября в Маленьком театре.

О чём? Постановка тагильского режиссёра Татьяны Захаровой. По сюжету молодая графиня Фрекен Жюли остаётся дома в канун праздника Ивановой ночи. Эту ночь она вынуждена провести со своим лакеем Жаном и кухаркой Кристиной. С ними графиню совсем ничего не связывает: разный социальный статус, воспитание, интеллект и вера. Вряд ли герои когда-то смогут понять друг друга.

Зачем идти? Чтобы увидеть, смогут ли богатая графиня, лакей и кухарка найти общий язык.

8. Интерактивное мероприятие «Что нам стоит дом построить» (12+).

Где и когда? 31 октября в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых».

О чём? Интерактивное мероприятие. Сотрудники музея расскажут, как построить настоящий крестьянский дом для уютной и комфортной жизни. Вы узнаете, какие секреты должен знать плотник для того, чтобы дом стал для его жителей «крепостью» и долго служил многим поколениям одного рода.

Зачем идти? Чтобы узнать, как строили дома в старину.

9. Праздник «Путешествие в страну мультфильмов» (6+).

Где и когда? 31 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Праздничная программа, посвящённая Международному дню анимации. Для зрителей подготовили мастер-класс по созданию сказочных фонариков, концерт песен из советской анимации и мультфильмов Disney и костюмы анимационных героев.

Зачем идти? Чтобы провести время в компании любимых мультгероев.

Музыкальный выходной

10. Концерт Васи Бели (18+).

Где и когда? 30 октября в баре «Гора».

О чём? Выступление участника екатеринбурской группы Bob and The Monsters исполнителя Васи Бели. Музыкант играет в направлениях блюз и рок-н-ролл. На его выступлениях всегда драйвовая атмосфера, профессиональная игра на гитаре и отличный вокал.

Зачем идти? Чтобы услышать виртуозное исполнение известных композиций блюза и рок-н-ролла.

11. Концерт Элины Семахиной (18+).

Где и когда? 31 октября в баре «Гора».

О чём? Выступление тагильской джазовой исполнительницы Элины Семахиной. Девушка исполнит известные композиции лучших джазовых музыкантов со всего мира, а также хиты популярной американской певицы Эми Уайнхаус.

Зачем идти? Чтобы насладиться прекрасными мелодиями джаза.

Мистика и ужас

12. Творческая встреча «Сбор № 5» (16+).

Где и когда? 31 октября в ДК им. Окунева.

О чём? Очередная встреча в пространстве «Сбор», которая посвящена Хэллоуину. Организаторы подготовили тематическую программу, вечеринку, аквагрим, фуршет и конкурс за лучший костюм.

Зачем идти? Чтобы отметить этот Хэллоуин в компании тагильской творческой тусовки.

13. Хочу и рифмую. Хэллоуин (18+).

Где и когда? 1 ноября в баре «Гора».

О чём? Поэтический баттл проекта «Хочу и рифмую». Тема встречи — Хэллоуин. Участников приглашают почитать стихи на свободную тему, а также нарядиться в страшные костюмы. Лучшие чтецы традиционно получат призы.

Зачем идти? Чтобы напугать публику своими ужасающими стихами.

14. Хэллоуин в «К2» (18+).

Где и когда? 31 октября в клубе «К2».

О чём? Рок-вечеринка в честь Хэллоуина. Организаторы собрали лучшие рок-банды из Нижнего Тагила и Екатеринбурга, которые сделают ваш вечер незабываемым. Всем участникам предлагают нарядиться в костюмы ведьм и колдунов.

Зачем идти? Чтобы устроить самый страшный музыкальный вечер в этом году.

15. Хэллоуин в баре «Маринад» (18+).

Где и когда? 30 октября в гриль-баре «Маринад».

О чём? Праздничная хэллоуинская программа. Вас ждут зажигательные выступления тагильских диджеев. А также встреча с гримёром Нового Молодёжного театра Дарьей Леоной, которая любому желающему создаст уникальный мистический образ.

Зачем идти? Чтобы создать самый классный образ на Хэллоуин.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.