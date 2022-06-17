Тагильский weekend топ-14: уральский Вудсток, слёт туристов и день рождения Петра I

О том, чем заняться с 17 по 19 июня

Лето набирает обороты. И каждые выходные проходит так много мероприятий, что, кажется, успеть посетить всё просто невозможно. Действительно, задача это непростая, но наш традиционный пятничный гид вам поможет.

Музыкальные выходные

1. Концерт группы Red Satchel (18+).

Где и когда? 18 июня 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Блюз-рок в субботний вечер — обязательная программа этих выходных.

Зачем идти? Чтобы послушать красивую музыку.

2. «Гора песен» (18+).

Где и когда? 17 июня в 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Проект «Гора песен» соберёт таких музыкантов, как Василий Безбородов, Дмитрий Перов, Игорь Пашков, Николай Матвеев, Георгий Ястребов, Curly Brown, Анастасия Хузина, Максим Шихалев и Максим Масленниковв.

Зачем идти? Чтобы провести вечер в компании классных тагильских музыкантов.

Выставки

3. Выставка «Наизнанку» (0+).

Где и когда? С 18 июня в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Проект отражает взгляд фотографа-любителя Диллона Версприля из США на простые предметы.

Зачем идти? Чтобы увидеть фотоснимки зарубежного автора.

4. Фотовыставка «Когда картинка глазу нравится» (12+).

Где и когда? С 19 июня в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Тагильчанин Артём Легалов покажет свои работы в технике абстрактной живописи.

Зачем идти? Чтобы посмотреть яркие и личные произведения.

На свежем воздухе

5. Фестиваль в стиле «Уральский Вудсток» Funny Hills (12+).

Где и когда? 18 июня с 13:00 до 21:30 в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? Организаторы фестиваля подготовили большую программу с концертами музыкальных групп, лекторием, гаданиями на картах таро, выступлениями балаганного кукольного театра, йогой и площадкой гвоздестояния. Кроме того, весь день на богемном маркете можно будет приобрести уникальные изделия уральских мастеров и сделать мехенди.

Зачем идти? Чтобы классно провести время.

6. Променад на Демидовской даче (0+).

Где и когда? 18 июня в 14:00 в парке музея «Демидовская дача» (Красногвардейская, 5а).

О чём? Открывает сезон субботних променадов ансамбль народных инструментов «Рябинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Шмелькова.

Зачем идти? Чтобы послушать балалайку в парке.

7. Городской слёт туристов «Искры костра» (6+).

Где и когда? 18 июня с 10:00 на берегу Выйского пруда, рядом с карьером бывшего медного рудника.

О чём? Для участников слёта организаторы подготовили дистанции разного уровня: семейную, спортивную, «серебряный возраст» и любительскую. Найти единомышленников и сформировать команду можно будет на месте старта.

Зачем идти? Чтобы активно провести время.

8. Футбольный матч (6+).

Где и когда? 18 июня в 17:00 на стадионе «Уралец» (Ильича, 2а).

О чём? В очередном матче среди команд III дивизиона первенства России сыграют тагильский «Уралец ТС» и «Акмар-Пермь».

Зачем идти? Чтобы поболеть за нашу команду.

Интересно и познавательно

9. День Петра I (6+).

Где и когда? 18 июня в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» (Ленина, 1).

О чём? Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает отметить 350-летие Петра I. На трёх объектах музея-заповедника — в историко-краеведческом музее, экоиндустриальном технопарке «Старый Демидовский завод» и в Краеведческой библиотеке — для гостей приготовили специальную программу, где можно узнать больше о личности императора.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в историю.

10. Кураторская экскурсия по выставке «Под знаком шестиногого лося» (6+).

Где и когда? 18 июня в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? На экскурсии по выставке гости музея познакомятся с произведениями художников и скульпторов, посвящёнными жизни коренных народов Урала. Все работы, представленные в экспозиции, хранятся в фондах музея, некоторые экспонируются впервые. Экскурсию проведёт кандидат исторических наук Елена Устинова.

Зачем идти? Чтобы узнать о коренных народах Урала.

11. «Лекторий «181» (12+).

Где и когда? 18 июня в 14:00 в музее природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а).

О чём? На лекции методист по экологическому просвещению природного парка «Река Чусовая» Дмитрий Шубин расскажет о развитии флоры на территории Среднего Урала за последние 20 миллионов лет.

Зачем идти? Чтобы узнать интересные факты о природе Урала.

12. Мастер-классы на выставке «Водопад майских жуков» (0+).

Где и когда? 18 июня в 16:00 и 19 июня в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? На выставке представлены работы художницы Алёны Беловой в интересной технике «биографика». В первый день гостям мероприятия предлагают вдохновиться работами художницы и сконструировать собственного жука с использованием различных фактур и расцветок, а во второй день на мастер-классах можно будет изобразить жука в акварельной технике.

Зачем идти? Чтобы интересно провести время с детьми.

В кинотеатрах

13. Документальный фильм «Реки» (6+).

Где и когда? С 16 июня в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Австралийский документальный фильм о реках, который сопровождается музыкой камерного оркестра и группы Radiohead, покажут в рамках марафона артфильмов.

Зачем идти? Чтобы увидеть красивое кино.

14. Драма «Новенький» (12+).

Где и когда? С 16 июня в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Фильм, получивший множество наград, рассказывает историю школьников. 15-летний Никита Жуков по прозвищу Жук — лидер класса, но в школу приходит новенький — Сеня Иванов. Он быстро завоёвывает симпатии одноклассников и учителей. Никита видит в Сене конкурента, и между ними разворачивается настоящая война двух подростков.

Зачем идти? Чтобы увидеть интересную драму.

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