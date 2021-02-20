Тагильский weekend топ-14: открытка для папы, брутальные фильмы, блюз, джаз и Высоцкий

О том, чем заняться с 20 по 23 февраля

Эти длинные праздничные выходные не дадут заскучать защитникам и их близким. Тагильские культурные площадки предлагают массу интересных событий, которые сделают уик-энд запоминающимся.

Кино для настоящих мужчин

1. Приключенческий фильм «Конёк-горбунок» (6+).

Где и когда? С 18 февраля кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется верный помощник Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с современной экранизацией сказки русского писателя Петра Ершова.

2. Комедия «Спасите Колю!» (12+).

Где и когда? С 18 февраля в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? У студентки Маши Матушкиной всё в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший её в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается — друг за другом они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно.

Зачем идти? Чтобы оценить новую комедию с Дмитрием Нагиевым.

3. Боевик «Воздушный бой» (16+).

Где и когда? С 18 января в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? В разгар Второй мировой войны бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» сопровождает груз под грифом «секретно». Команду возглавила женщина-капитан Мод Гарднер, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а борт вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна совершить невозможное — убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром и при этом сохранить тайну загадочного груза.

Зачем идти? Чтобы получить драйвовые эмоции.

4. Комедия «Батя» (16+).

Где и когда? С 23 февраля в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец».

О чём? Трогательная история о путешествии взрослого героя к своему бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал сына так, как это делали все советские люди.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на популярного актёра Владимира Вдовиченкова в новом амплуа.

В музей вместе

5. Выставка «Лоскуток к лоскутку» (0+).

Где и когда? С 18 февраля в Музее быта и ремёсел горнозаводского населения на Тагильской, 26.

О чём? На выставке представлено около 30 работ мастера по текстилю Ольги Бастриковой. Большинство работ выполнено в технике лоскутного шитья: это домашние уютные лоскутные одеяла и покрывала, столовые салфетки и прихватки и даже почтовые открытки и визитки.

Зачем идти? Чтобы открыть для себя талант известной мастерицы.

6. Выставка «Живописные миры художника» (6+).

Где и когда? С 19 февраля в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Выставка тагильского живописца Евгения Бабушкина. Зрители увидят 60 полотен разных лет — с конца 1980-х по 2020 год. Картины автора вдохновлены прочитанными книгами, сказочными и мифическими сюжетами.

Зачем идти? Чтобы увидеть сказочный мир.

7. Мастер-классы «Для маленьких мужчин и больших мальчиков» (0+).

Где и когда? 21 февраля с 13:00 до 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Серия творческих мастер-классов, посвящённых Дню защитника Отечества. В них могут принять участие дети и взрослые. Под руководством опытных мастеров участники смогут сделать своими руками праздничную открытку, магнит и «коника» из жгута, а также написать пастелью корабль.

Зачем идти? Чтобы провести творческий выходной всей семьёй.

8. Концерт группы Jalla (6+).

Где и когда? 21 февраля в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? На новой выставке «O Гавана! Транзит…», посвящённой яркой и жгучей культуре Кубы, выступят артисты, которые радуют слушателей латиноамериканской музыкой.

Зачем идти? Чтобы станцевать сальсу в музее.

9. Праздничный концерт «Песни дедов и отцов» (6+).

Где и когда? 21 февраля в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? В залах Нижнетагильского музея изобразительных искусств прозвучат малоизвестные песни военных лет. На импровизированной сцене выступит дуэт «Адидас» Антона Серебренникова и Фирхата Ахъямова. Музыканты представят уникальную подборку строевых, лирических и солдатских песен от конца XIX века до наших дней.

Зачем идти? Чтобы вспомнить военную службу.

Брутальность с микрофоном

10. Концерт «Высоцкий: портрет вслух» (12+).

Где и когда? 20 февраля в 18:40 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? В основу программы, посвящённой поэту, актёру, барду Владимиру Высоцкому, положены песни и стихи, которые сделали его популярным в начале творческого пути. Прозвучат и воспоминания друзей поэта — Владимира Акимова, Игоря Кохановского и Михаила Шемякина, а также военные песни и песни, наиболее полюбившиеся слушателям. Программу представит тагильский музыкант Евгений Чулков, который в бардовской среде признан одним из лучших исполнителей и знатоков творчества Владимира Высоцкого.

Зачем идти? Чтобы проникнуться духом прошедшей эпохи.

11. Концерт «Ты лучший!» (12+).

Где и когда? 21 февраля в 17:00 в Нижнетагильской филармонии.

О чём? Концерт для мужчин представит коллектив филармонии «Тагильские гармоники». В программе будет много-много ретрохитов отечественной эстрады: от песен из репертуара Пугачёвой до саундтреков из комедий Гайдая.

Зачем идти? Чтобы зарядиться хорошим настроением на неделю вперёд.

12. Концерт Флоры Бичахчян (18+).

Где и когда? 20 февраля в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Уральская джазовая дива, которая в 2020 году приняла участие в шоу «Вечерний Ургант» и участвовала в концерте певицы Манижи в качестве приглашённого вокалиста, вновь выступит в Нижнем Тагиле.

Зачем идти? Чтобы послушать чарующий джаз.

13. Квартирник группы «Собаки Качалова» (18+).

Где и когда? 22 февраля в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Фронтмен группы «Собаки Качалова» Макс Ильин презентует новый альбом «Испытание на прочность». Также он споёт хиты, сделавшие группу популярной не только на Урале, но и во всей стране.

Зачем идти? Чтобы послушать одного из самых оригинальных представителей уральского рока.

14. Концерт группы Blues Line (18+).

Где и когда? 20 февраля в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси».

О чём? Тагильский коллектив Blues Line исполняет музыку в жанрах чикагского и техасского блюза, фанка и соула.

Зачем идти? Чтобы оторваться под ритмы блюза.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.