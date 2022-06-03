Тагильский weekend топ-14: новые выставки в музеях и галереях, концерты на набережной и футбол

О том, чем заняться с 3 по 5 июня

Лето! На улице греет солнце и цветут деревья, в эти дни нельзя сидеть дома и скучать, поэтому мы составили для вас еженедельную подборку крутых событий.

Музыкальные выходные

1. Концерт группы Cozy Ghost Trio (18+).

Где и когда? 3 июня 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Три участника екатеринбургского Cozy Ghost Trio с сильными и изящными голосами споют знакомые песни, а сопроводят их красивые авторские аранжировки.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

2. Диджей-сет в баре «Гора» (18+).

Где и когда? 4 июня в 22:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В этот вечер в баре можно будет потанцевать под миксы диджея из Екатеринбурга Кристины, участницы многочисленных знаковых тусовок в столице Урала.

Зачем идти? Чтобы танцевать под хаус.

3. Концерт Сергея Шамонина (18+).

Где и когда? 4 июня 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Сергей и его друзья исполнят хиты таких групп, как «Ария», «Эпидемия», «Металлика», «Чёрный кофе» и многих других.

Зачем идти? Чтобы послушать классные каверы.

4. Музыкальный фестиваль под открытым небом «Открытый звук» (0+).

Где и когда? 4 июня в 15:00 на набережной Тагильского пруда.

О чём? При хорошей погоде для горожан выступит большой состав тагильских музыкантов: Ирина Цветкова, Олег Вахрушев, группы «Винтажный обогреватель», «Контрабанда», «Оверон», «Объезд».

Зачем идти? Чтобы послушать живую музыку на живописной набережной.

Выставки

5. Открытие выставки «Фудзи» (12+).

Где и когда? 3 июня в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Новая выставка Хироси Масуко из Японии — это фотопроект, который находится в постоянном процессе. Гора Фудзи выглядит одинаково с любого ракурса, но автор пытается использовать эту особенность в своих фотографиях.

Зачем идти? Чтобы увидеть необычные фотографии главной достопримечательности Японии.

6. Выставка «Водопад майских жуков» (0+).

Где и когда? С 31 мая в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Экспозиция художницы Алёны Беловой знакомит с работами в редком жанре «биографика». В своих картинах художница очень реалистично и подробно изображает растения и насекомых.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на удивительных жуков.

7. Выставка «Жизнь, наполненная живительным светом творчества» (0+).

Где и когда? С 3 июня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Выставка приурочена ко дню памяти и дню рождения тагильского художника Виктора Могилевича. На ней представлены работы из фондов Нижнетагильского музея изобразительных искусств и коллекции вдовы художника — Валентины Михайловны Могилевич.

Зачем идти? Чтобы увидеть лиричные пастельные пейзажи.

8. Выставка «Не книжные герои» (12+).

Где и когда? С 28 мая в историко-техническом музее «Дом Черепановых» (Верхняя Черепанова, 1).

О чём? Экспозиция приурочена к 170-летию со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка и 300-летию Нижнего Тагила. На выставке представлены фотоматериалы, документы, иллюстрации к роману, выполненные тагильским художником Михаилом Дистергефтом, а также памятный альбом, подаренный Жонесу-Спонвилю — главному уполномоченному по делам владений и заводов Демидовых.

Зачем идти? Чтобы прикоснуться к истории города.

Интересно

9. Всемирный день окружающей среды (6+).

Где и когда? 4 июня с 13:00 до 15:00 в музее природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а).

О чём? Для гостей экологической акции проведут лекции и мастер-классы. Специально для детей подготовили интерактивную зону, а взрослым будет интересно на пешеходной экскурсии.

Зачем идти? Чтобы полезно провести время и узнать что-то новое.

10. Шоу-программа и мультфильм ко Дню защиты детей (6+).

Где и когда? 5 июня в 12:00 в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? В кинотеатре для маленьких гостей подготовили праздничную программу, посвящённую Дню защиты детей, «Давайте пошалим!». Ребят ждут игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, а также мультфильм «Три кота и море приключений» (6+).

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время с детьми.

11. Автобусный тур по Нижнему Тагилу (6+).

Где и когда? 4 июня в 14:00 от музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Ленина, 1).

О чём? Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан и гостей города на автобусные туры по Нижнему Тагилу. Чтобы попасть на экскурсию, необходима предварительная запись. Телефоны для справок и заявок: 8 (909) 017-16-63 и 8 (909) 019-54-20.

Зачем идти? Чтобы поближе познакомиться с родным городом.

Спорт

12. Футбольный матч между «Уральцем ТС» и «Тюменью-2» (6+).

Где и когда? 4 июня в 17:00 на стадионе «Спутник» (Ильича, 2а).

О чём? В очередном матче среди команд III дивизиона первенства России сыграют тагильский «Уралец ТС» и «Тюмень-2».

Зачем идти? Чтобы поболеть за нашу команду.

13. Любительская велогонка «Крути педали» (6+).

Где и когда? 5 июня с 10:00 на Муринских прудах.

О чём? Велогонку организуют «Велоклуб-НТ» и Центр развития туризма. Стартовый взнос составляет 150 рублей, соревнования проведут в пяти возрастных категориях.

Зачем идти? Чтобы активно провести время на свежем воздухе.

В кинотеатрах

14. Триллер «Своя война. Шторм в пустыне» (12+).

Где и когда? С 2 июня в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и в «Мягком кинотеатре».

О чём? Для Ивана Ермакова (Алексей Чадов), много лет назад вернувшегося с поля боевых действий, война так и не закончилась. Мужчина не может адаптироваться к мирной жизни и продолжает искать вокруг себя врагов. Его брак трещит по швам: жена не выдерживает эмоционального напряжения и уходит от Ивана. Главному герою необходимо снова оказаться в ситуации между жизнью и смертью, чтобы разобраться в самом себе. Он решает отправиться в Сирию с поддельными документами — теперь, согласно удостоверению, он военный корреспондент по имени Джон...

Зачем идти? Чтобы увидеть новую российскую ленту.

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